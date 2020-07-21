Беларусь: высокие технологии для каждого - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск мультимедийного проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен динамичному развитию в Беларуси сферы высоких технологий, сообщает БЕЛТА.

Беларусь взяла курс на построение высокотехнологичной страны. При этом ставится задача не просто двигаться в русле мировых тенденций, а стремиться к цифровому и технологичному лидерству. Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ, занимает 24-ю позицию в мире по количеству пользователей высокоскоростного доступа в интернет. Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. Удельный вес валовой добавленной стоимости секции "Информация и связь" в общем объеме ВВП увеличился с порядка 1,5% в 1995 году до 5,9% в 2019-м.

В новом лонгриде рассказывается про работу Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", подготовку к вводу атомной электростанции, белорусскую космическую программу и другие успешные примеры развития высоких технологий в стране.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до спорта и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первые пять лонгридов были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности, сельского хозяйства, теме национальной безопасности в военной сфере, спорту, культуре.-0-