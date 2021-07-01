Беларуси необходима научно-производственная база с исследовательским ядерным реактором - Кузьмин

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственная база с исследовательским ядерным реактором может быть создана совместно НАН Беларуси и госкорпорацией "Росатом". Об этом заявил сегодня генеральный директор государственного научного учреждения "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси Андрей Кузьмин на пленарном заседании на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня перед наукой стоят новые задачи по обеспечению безопасной и эффективной работы атомной электростанции в течение не менее 60 лет. Для этого необходима адекватная научно-производственная база с исследовательским ядерным реактором. Полагаем, что для этого может быть создано совместное предприятие НАН Беларуси и госкорпорации "Росатом". Это позволило бы существенно повысить экономическую эффективность проекта, увеличить число направлений сотрудничества и степень интеграции, сделать очередной важный шаг на пути формирования единого научно-технологического пространства Беларуси и России в области использования атомной энергии", - сказал Андрей Кузьмин.

Помимо атомной энергетики исследовательский реактор может быть востребован в других направлениях: для производства изотопной продукции, радиофармпрепаратов, развития радиационных технологий, применяемых в медицине, промышленности, науке, сельском хозяйстве.

Уже сейчас совместно с "Росатомом" выполняются экспериментальные исследования с перспективой внедрения ураноемкого ядерного топлива. Работы ведутся как в Беларуси, так и в России.

"Ведется поиск площадки для сооружения второй атомной электростанции. В этой связи представляет интерес разработка и внедрение малых модульных реакторов. Их преимущество по сравнению с традиционными АЭС заключается в снижении капитальных затрат и ускорении возврата инвестиций, приближении источника энергии к потребителям, маневренности, возможности работы в малоизолированной энергосистеме, выработке тепла для технологических нужд, повышении безопасности", - добавил Андрей Кузьмин.

Развивается и белорусско-российское сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

В заключение Андрей Кузьмин внес предложение: разработать совместную стратегию научной интеграции для создания объединенного исследовательского пространства в ядерной сфере в интересах обоих государств. Для этого - создать на территории института "Сосны" центра ядерной науки и технологий. "Базой должен стать многоцелевой исследовательский реактор совместного использования как площадка для общей работы белорусских и российских ученых в ряде областей", - уточнил он.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-