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Технологии
27 мая 2020, 12:32

БЕЛАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"В ближайшие месяцы наши конструкторы планируют изготовить образец самосвала в классе 90 т на электрических батареях. Договор с южнокорейским производителем батарей и соглашение на специальные сопутствующие системы заключены, комплектующие прибывают, так что вскоре начнется закладка этой машины", - рассказали в пресс-службе.

По словам начальника бюро компоновки научно-технического центра управления главного конструктора ОАО "БЕЛАЗ" Александра Насковца, фактически это первая разработка в мире. "До нас такой разработкой занималась небольшая компания в Швейцарии, которая представила самосвал грузоподъемностью 60 т, а 90-тонник еще никто не делал. Мы решили реализовать проект первыми, так как это будущее. Сейчас все идет к зеленым технологиям, и многие производители карьерной техники уже работают над ними", - сказал он.

Эта техника востребована в регионах, где ощутима большая разница между стоимостью дизельного топлива и электроэнергии. "Там, где нет своего топлива, а только привозное, - оно получается очень дорогим, а рядом стоит электростанция, гидроэлектростанция, где киловатт-часы практически бесплатные", - отметил Александр Насковец. Использование электросамосвалов позволит горнодобывающим предприятиям экономить за счет разницы цен на топливо и электричество. "Если взять Якутию, где в России самая большая дельта между ценой на топливо и ценой на электричество, за 10 лет эксплуатации такой карьерный электросамосвал может сэкономить до $3 млн", - отметил он.

Время работы самосвала без подзарядки зависит от условий его использования. "Если он будет возить груз вниз с горы, то зарядки хватит на 8 часов, если вверх - на 2 часа. Зарядка достаточно быстрая, около 20-30 минут требуется для полного комплекта батарей на карьерный самосвал, а это 765 кВт/ч", - пояснил Александр Насковец. БЕЛАЗ ведет переговоры с несколькими производителями зарядных устройств из Беларуси, Швеции и Канады.

Говоря о преимуществах этих машин, он назвал их экономичность, экологичность и безопасность, поскольку снижается вред здоровью водителя за счет уменьшения шума и вибрации.

Образец планируют изготовить в июле-августе. Затем на заводском полигоне БЕЛАЗа будут проводить испытания.

Еще одно перспективное направление по использованию альтернативных источников энергии в карьерной технике - дизель-троллейвозы. Применение карьерного транспорта такого класса является эффективным решением для горнотранспортных работ, так как увеличивает скорость движения самосвала на подъеме почти в два раза, что в свою очередь повышает производительность и наращивает объем перевозок. Попутно обеспечивается снижение расхода топлива, значительно сокращаются выбросы вредных веществ в окружающую среду и улучшается экологическая обстановка в карьере и прилегающих районах. Также переход на дизель-троллейвозы позволит применить дизельные двигатели меньшей мощности.

Выделяются три разработки специалистов БЕЛАЗа в этом направлении. Во-первых, дизель-троллейвоз - карьерный самосвал, который на определенном участке карьерной дороги в качестве силовой установки использует внешний источник электричества, за счет чего увеличивается скорость машины и экономится дизельное топливо. Во-вторых, электротроллейвоз, который использует в основном внешний источник энергии от троллейных линий и только в местах погрузки и разгрузки переходит на собственные аккумуляторные батареи. В-третьих, самосвал-электровоз (электросамосвал), использующий в качестве силовой установки блок тяговых аккумуляторных батарей.

"Реализация первых двух разновидностей электрификации карьерных самосвалов уже идет полным ходом. Для проведения исследований, испытаний и настройки оборудования на заводском полигоне планируем установить контактную троллейную линию общей протяженностью более полукилометра", - рассказали на заводе. Разрабатывается система управления троллейвозным оборудованием собственного производства для создания электротроллейвоза на базе 220-тонника БЕЛАЗ-75306 - полностью экологичного карьерного транспорта, свободного от вредных выбросов.

По прогнозам экспертов, с ростом стоимости дизельного топлива актуальность использования троллейвозного транспорта на базе аккумуляторов или конденсаторов будет только возрастать.

БЕЛАЗ реализует также несколько прорывных проектов в сегменте карьерной техники на газомоторном топливе. Интерес к ней со стороны добывающих компаний в последнее время увеличился. Ведь техника, использующая в качестве моторного топлива сжиженный природный газ, позволяет не только экономить средства, но и улучшает экологическую ситуацию в обычно сильно загазованных карьерах.

Работа над газификацией карьерной техники ведется по двум направлениям - газодизель и чистый газ. В частности, белазовцы трудятся над созданием 90-тонника с двигателем Weichai на газовом топливе. В ближайших планах БЕЛАЗа - совместно с российскими компаниями создать карьерный самосвал грузоподъемностью 136 т с газопоршневым двигателем на базе дизеля Cummins КТА 50-С.

Карьерная техника наиболее удобна для газификации, так как эксплуатируется недалеко от места своей дислокации, и одна заправка может обслуживать весь парк самосвалов.

Конструкторы предприятия в макетном исполнении разработали 90-тонный БЕЛАЗ, работающий на сжиженном метане. Уже проведены два успешных запуска такого двигателя. По мере его изучения вносятся коррективы и доработки. В ближайшее время планируется выход на полную мощность двигателя.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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