Белорусские айтишники разработали электронную дебетовую карту для испанского рынка

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:44 Минздрав: учитель минской школы, у которого выявлен туберкулез, не посещал ее с февраля Общество
14:44 Минчанин задержан за оскорбление девяти сотрудниц ОМОНа Происшествия
14:42 Необходим закон об ответственности за фальсификацию истории периода ВОВ - Жилинский Общество
14:41 Правоохранители Витебской области задержали серийных дачных воров Происшествия
14:32 Беларусь и Венгрия создадут совместный деловой совет Экономика
14:20 Дембо Дарбо признан лучшим игроком 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198 Общество
14:19 Программу совместных действий по защите прав потребителей разработают в ЕАЭС Экономика
14:00 В бюджет Гродненской области в I квартале поступило свыше Br643 млн Регионы
13:55 Треть поступающих в Администрацию Президента жалоб - из Минска Общество
13:42 Прививка первой дозой вакцины от коронавируса почти вдвое снижает риск его передачи В мире
13:35 Страхар: вступление Беларуси в ВТО позволит улучшить работу по диверсификации экспорта Экономика
13:28 ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из-за лечения ими COVID-19 В мире
13:25 В Киеве с 1 мая ослабят карантин В мире
13:19 Telegram-канал "Лида 97%" признан экстремистским Происшествия
13:17 Минстройархитектуры усилит контроль за безопасностью трудовой деятельности в отрасли Экономика
13:17 Доллар и евро на торгах 28 апреля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:17 В Витебской области увеличилось поголовье оленей, лосей и косуль Регионы
13:11 Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики Экономика
13:09 Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство Общество
13:03 В Минске работники предприятий присвоили около 960 л дизтоплива Происшествия
13:02 В Гродненской области увеличились поступления в бюджет от ИП Регионы
13:01 В Китае мужчина напал с ножом на воспитанников детского сада В мире
13:00 Радоман об обсуждении изменений в Конституцию: думаю, будет достигнут разумный консенсус Общество
12:57 Скончался подросток, совершивший самосожжение в Лунинецком районе - СК Происшествия
12:55 ФОТОФАКТ: Витебский государственный технический колледж занесен на республиканскую Доску почета Регионы
12:54 Гомельская область и иранская провинция Мазандаран возобновят торгово-экономическое сотрудничество Экономика
12:51 Сборник Богдановича "Зачарованае царства" по мотивам народных обрядов и песен выпустила "Белорусская энциклопедия" Культура
12:47 Ярмарка потребкооперации пройдет 30 апреля и 1 мая у Дворца спорта в Минске Регионы
12:31 Житель Сморгони незаконно копировал личную информацию о сотрудниках милиции Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
28 апреля 2021, 11:43

Белорусские айтишники разработали электронную дебетовую карту для испанского рынка

Финтех-компания ID Finance с офисом разработки в Минске создала для испанского рынка внебанковский продукт Plazo – электронную дебетовую карту с возможностью овердрафта. К работе над проектом команда разработчиков приступила в августе 2020 года, а в начале апреля состоялся запуск продукта. В планах – масштабировать сервис и на мексиканский рынок, где ID Finance также ведет свою деятельность.

Минск стал техническим центром разработки Plazo. Команда белорусской IT-компании была вовлечена в проект с самого начала: поиск вендоров, проведение переговоров, обсуждение функционала, сбор и формализация требований, разработка проекта и его приложений с нуля. Приложения позволяют идентифицировать клиента, используя OCR-технологии, выпустить виртуальную карту и предоставить полный набор необходимого клиенту функционала для работы с картами. Команда также создала CRM-систему для customer support, реализовала техническую возможность привязывать карты к сервисам ApplePay и GooglePay (в Беларуси GooglePay пока не появился, но популярен в Испании. – Прим. авт.) и оформлять овердрафт. Безопасность выпуска карт и проведения транзакций обеспечивает технологический партнер ID Finance – компания PeckunPay.

Иван Зарецкий, project-менеджер проекта Es Card компании ID Finance
Иван Зарецкий, project-менеджер проекта Es Card компании ID Finance

– Когда стартует проект, который заточен на использование новейших технологий, это вызывает интерес. Наша команда смогла применить самые последние технологии и разработки, «затянуть» в продукт то, что сейчас есть на рынке. Так, технология Terraform описывает в виде кода всю нашу инфраструктуру и позволяет быстро нарастить необходимое количество тестовых стендов для безопасного тестирования и срочной доставки функционала на продакшн. Для разработки мобильного приложения использовали программную платформу Flutter – она позволяет запустить практически одновременно приложения для iOS и Android, так как используется единая кодовая база. Также в проекте применены технологии реактивного программирования, чтобы обеспечить максимальную производительность для наших будущих клиентов, – рассказывает project-менеджер проекта Es Card компании ID Finance Иван Зарецкий. Именно он руководит командой разработчиков в Минске.

Plazo позволяет эмитировать электронную дебетовую карточку MasterCard (в перспективе планируется и VISA. – Прим. авт.) и оформить на нее возобновляемую кредитную линию (овердрафт). Впоследствии продукт может составить конкуренцию продуктам необанков N26, Revolut, Bnext, которые довольно успешно функционируют на испанском рынке. По словам менеджмента компании, не исключено, что Plazo может стать полноценным электронным банком Испании после получения e-money license. Электронный банк позволяет, не выходя из дома, получать полный спектр банковских услуг онлайн, работая без традиционных физических филиальных сетей.

О компании

ID Finance – международная цифровая финансово-технологическая платформа, внедряющая инновации на развивающихся рынках. Компания предоставляет доступ к широкому спектру удобных, конкурентных и прозрачных финансовых услуг, доступных через Интернет. ID Finance использует машинное обучение и передовые методы обработки данных для увеличения уровня финансовой инклюзии. Штаб-квартира ID Finance находится в Барселоне. Бренды компании существуют и функционируют в Испании, Мексике, Бразилии, России и Казахстане. Штат компании по всему миру насчитывает приблизительно 1200 человек, из которых в минском офисе работает около 250 сотрудников.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
IT финансы
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Спектрорадиометр для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ
Фото washington.edu Американские ученые создали имплант для реабилитации после инсульта
Фото из архива Гомельский госуниверситет запустил чат-бот для абитуриентов
Фото Синьхуа-БЕЛТА Китай в 2024 году отправит зонд "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны
Фото NASA Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м
Фото Getty Images В работе Twitter зафиксирован сбой
Главное
Фото из архива Миклашевич: менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198
Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства - Павлюченко
Люкс-комфорт в Minsk World! Новоселье и специальная акция! Скидка до 120 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики
Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство
Звезды белорусского гэмблинга: Grandcasino.by и BGaming!
Треть поступающих в Администрацию Президента жалоб - из Минска
Страхар: вступление Беларуси в ВТО позволит улучшить работу по диверсификации экспорта
Лобович: новшества в оплате труда в госорганизациях нацелены на рост производительности труда
Белхимпрофсоюз: от санкций США в первую очередь пострадают трудовые коллективы и члены их семей
Бранцевич: будущее предприятий - за цифровизацией производственных процессов
Куличи выпекать, волочебников звать и дом еловыми лапками устилать, или Пасхальные обычаи Могилевского района
Минстройархитектуры усилит контроль за безопасностью трудовой деятельности в отрасли
Минэнерго рассказало, что произошло с сайтом БелАЭС 25 апреля
Реестр земельных ресурсов подготовлен в Беларуси
Требования к минимальному размеру шрифта в маркировке продуктов питания становятся обязательными
Четыре Telegram-канала в Витебской области признаны экстремистскими
Доллар и евро на торгах 28 апреля подешевели, российский рубль подорожал
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.