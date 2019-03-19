Белорусские и китайские ученые запускают проект по созданию наноэлектронных датчиков

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские ученые в нынешнемэтом году запускают проект по созданию наноэлектронных датчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета радиотехники и электроники БГУИР Александр Короткевич.

На днях белорусский вуз посетили делегации университетов КНР - Ханчжоу Дяньцзы и Чжэцзян Шурен. На встречах обсуждались совместные научные проекты, в том числе в области микро- и наноэлектроники. К его реализации ученые приступают в текущем году. Речь идет о создании наноэлектронных датчиков на основе пористого кремния. По словам Александра Короткевича, обе стороны имеют практические наработки в данной сфере, которые выгодно дополняют друг друга. "Создание наноэлектронных датчиков - перспективное направление. Они востребованы в различных сферах", - отметил декан.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области образования, в частности, совместной программы для магистрантов и аспирантов "Шелковый путь". К ее реализации БГУИР и университет Ханчжоу Дяньцзы приступили в 2018 году. Первый этап обучения проходит в БГУИР, второй - в Китае, где молодые люди изучат ряд дисциплин на английском языке и основы китайского, проведут научные исследования и напишут диссертации. Защищать их предстоит дважды, чтобы получить магистерские степени китайского университета и БГУИР. Программа предполагает участие в образовательном процессе преподавателей из китайского университета. Они приедут в Беларусь в конце марта.

Во время встречи было предложено отбирать кандидатов для обучения по программе "Шелковый путь" на конкурсной основе, с учетом достижений в научной деятельности, образовательном процессе, а также с учетом тех направлений исследований, которыми они занимаются. Затрагивались вопросы по дальнейшему сотрудничеству с университетом Ханчжоу Дяньцзы: организации летних школ для студентов, академической мобильности и стажировок преподавателей.

С делегацией университета Чжэцзян Шурен руководство БГУИР обсудило перспективы сотрудничества в области образования и научных исследований. Белорусский вуз предложил китайским партнерам совместные проекты в области информационных технологий, робототехники, искусственного интеллекта.-0-