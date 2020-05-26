26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани, сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ученые разрабатывают так называемые биочернила для 3D-печати. Созданы пластичные кальцийфосфатные композиции, которые в настоящее время тестируются для 3D-печати участка поврежденной костной ткани. Эти исследования у нас ведутся совместно с российскими коллегами", - отметил Андрей Иванец.

Он рассказал и о других исследованиях белорусских химиков. В Институте механики металлополимерных систем НАН разработаны волокнисто-пористые полимерные материалы на основе перфторэтилена, который сейчас тестируются для создания средств защиты органов дыхания, респираторов. На базе Института химии новых материалов НАН ведутся исследования по модификации нетканых материалов для придания им повышенных биоцидных характеристик, чтобы их можно было использовать как для адсорбционной, так и для фильтрационной очистки газовых сред.

"Также у нас разрабатываются неорганические керамические, каталитически активные материалы, которые в настоящее время активно используются для очистки водных сред, в том числе для планируемой к вводу Белорусской АЭС. Речь идет о кондиционировании, переработке жидких радиоактивных отходов", - отметил главный ученый секретарь.

В Институте общей и неорганической химии НАН разрабатываются новые типы минеральных удобрений, содержащих определенные химические модификаторы, которые не только позволяют дозированно вносить конкретный микроэлемент в почву, но и обеспечивают более длительное действие. "Не снимается с повестки дня и тематика биоразлагаемой упаковки. В этом же институте разрабатываются новые составы, придающие традиционным бумажным упаковочным материалам бактерицидные, гигроскопичные свойства и другие характеристики, которые позволят использовать их для различных продуктов питания", - добавил Андрей Иванец.-0-