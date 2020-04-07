Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Института общей и неорганической химии НАН разработали технологию производства нового типа упаковочной бумаги - активного материала, продлевающего сроки хранения пищевой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как рассказал директор Института общей и неорганической химии Анатолий Кулак, бумажная упаковка, обладающая бактерицидными свойствами, существенно увеличивает сроки хранения скоропортящихся продуктов: овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, нарезанных колбасных изделий, сыра, развесных кондитерских изделий. В ее состав входит комплекс реагентов, придающий бактериостатические свойства, то есть подавляющие способность микроорганизмов к размножению.

"Важно, что используемые реагенты безвредны. Они относятся к категории пищевых добавок и к тому же настолько прочно фиксируются бумагой, что гарантированно не переходят в пищевую продукцию, контактирующую с упаковкой. В отличие от традиционной полимерной пленочной упаковки бумажный материал полностью биоразлагаемый. Микропористая структура придает ей мембранные свойства - это своего рода дышащий материал", - пояснил Анатолий Кулак.

Производство умной бумаги организовано на предприятии "Бумажная фабрика" Гознака в Борисове.

В этом году ученые Института общей и неорганической химии планируют разработать технологии получения новых видов упаковочной бумаги, усилив ее функциональные свойства и расширив линейку продукции - например, создать жиро- влагостойкую бумагу повышенной прочности с биостатическими свойствами.

"В пищевой промышленности (например, для упаковки сливочного масла) часто используют бумагу, пропитанную фторорганическими полимерами. Наша разработка не будет содержать фторполимеров, а только биоразлагаемые полимеры. Также мы создаем бумагу, регулирующую созревание фруктов: в зависимости от состава бумаги задержит их перезревание либо будет способствовать дозреванию. Из новинок - упаковка для длительного хранения продуктов, чтобы обеспечить поглощение и химическое разрушение веществ, выделяемых продуктами питания в процессе хранения. Новинка позволит снизить проникновение запаха от товара через упаковку. Для этого в бумагу добавляем неорганические оксидные соединения. Изучаем и введение наночастиц серебра", - рассказал Анатолий Кулак.-0-