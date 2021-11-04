4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-Российский университет появился в популярной компьютерной игре "Майнкрафт". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении образования.

На данный момент в игре представлен только главный корпус учебного заведения, однако разработчики не исключают возможность появления в дальнейшем и остальных зданий. "Проект представляет собой отдельный игровой мир, где размещен наш университет, - отметили в вузе. - Любой желающий может самостоятельно погрузиться в игру и изучить до мельчайших деталей главный корпус БРУ - начиная от внешнего вида и заканчивая внутренним обустройством".

Идея и реализация креативного проекта принадлежит студентам, обучающимся на машиностроительном факультете по специальности "автоматизация технологических процессов и производств". По словам разработчиков, задумка воссоздать университет в компьютерной игре появилась внезапно. На ее реализацию ушло около месяца, и результатом все остались довольны.

Поиграть и оценить масштабы задумки сможет каждый: подробный алгоритм действий для начала игры и виртуального путешествия по БРУ изложен на сайте университета.-0-

Фото БРУ