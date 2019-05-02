Белорусы выбрали самый добрый сайт

Интернет-ресурс о маленькой тропической птичке обошел десяток сильных социальных проектов. Таков итог конкурса, который проводится уже второй год подряд ко дню рождения национального домена .BY. Его задача – рассказать о по-настоящему добрых и полезных сайтах, которые делают белорусский интернет лучше и не зарабатывают на этом.
12 участников, отобранных из 400 сайтов, предложенных белорусами, появились на ресурсе d24.by в марте. За два месяца они получили более 8,5 тысячи голосов. В лидерах – сайт о спасении синей птички.
Оказывается, на территории Беларуси осталось всего 10 или 20 пар сизоворонок, хотя еще 50 лет назад их было в 1000 раз больше. Это невероятно красивая яркая птица тропического происхождения, которая прилетает в наши края всего на 3 месяца в году и выглядит инопланетянкой среди белорусских пернатых. При этом выводит малышей она именно тут, а затем улетает на зимовку в центральную и южную Африку.
Проект
"Помимо идеи у сайта прекрасная реализация, – отмечает PR-менеджер проекта Ольга Кузеева. – Хорошо структурированные разделы о птице, проблемах и мерах по ее спасению, которые под силу каждому. Великолепные иллюстрации, простая подача, версия на белорусском языке. Думаю, это тоже сыграло свою роль в распределении голосов. Это хороший пример того, как к идее можно привлечь внимание и дать четкие инструкции. Ценность проекта в том, что несколько крохотных птиц смогли сделать не только белорусский интернет, но и нас с вами немного лучше".
Второе место занял ресурс, важность которого для общества переоценить трудно. Это первый в стране портал для родителей недоношенных малышей
В пятерку лидеров также вошли:
– Центр поддержки усыновителей, опекунов и детей-сирот
– Интерактивная карта становления Беларуси
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