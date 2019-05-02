Белорусы выбрали самый добрый сайт

Интернет-ресурс о маленькой тропической птичке обошел десяток сильных социальных проектов. Таков итог конкурса, который проводится уже второй год подряд ко дню рождения национального домена .BY. Его задача – рассказать о по-настоящему добрых и полезных сайтах, которые делают белорусский интернет лучше и не зарабатывают на этом.

12 участников, отобранных из 400 сайтов, предложенных белорусами, появились на ресурсе d24.by в марте. За два месяца они получили более 8,5 тысячи голосов. В лидерах – сайт о спасении синей птички.

Оказывается, на территории Беларуси осталось всего 10 или 20 пар сизоворонок, хотя еще 50 лет назад их было в 1000 раз больше. Это невероятно красивая яркая птица тропического происхождения, которая прилетает в наши края всего на 3 месяца в году и выглядит инопланетянкой среди белорусских пернатых. При этом выводит малышей она именно тут, а затем улетает на зимовку в центральную и южную Африку.

Проект sizovoronka.by создан по инициативе научного сотрудника лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Максима Тарантовича. Он посвятил изучению сизоворонки 10 лет своей жизни и, пожалуй, лучше всех в стране знает об угрозах для нее. Главная задача по спасению популяции – это информирование людей о редкой гостье и получение обратной связи о местах гнездования, чтобы не дать птице навсегда исчезнуть из наших краев.

"Помимо идеи у сайта прекрасная реализация, – отмечает PR-менеджер проекта Ольга Кузеева. – Хорошо структурированные разделы о птице, проблемах и мерах по ее спасению, которые под силу каждому. Великолепные иллюстрации, простая подача, версия на белорусском языке. Думаю, это тоже сыграло свою роль в распределении голосов. Это хороший пример того, как к идее можно привлечь внимание и дать четкие инструкции. Ценность проекта в том, что несколько крохотных птиц смогли сделать не только белорусский интернет, но и нас с вами немного лучше".

Второе место занял ресурс, важность которого для общества переоценить трудно. Это первый в стране портал для родителей недоношенных малышей rano.by . На сайте размещена бесценная профессиональная база знаний, есть возможность получить информационную и психологическую помощь в непростой ситуации.

В пятерку лидеров также вошли:

– Центр поддержки усыновителей, опекунов и детей-сирот rodnye.by ;