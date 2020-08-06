"Белвест" освоит роботизированные технологии в производстве обуви

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Белвест" осваивает новые технологии в производстве обуви (операции дефектовки кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки) с внедрением роботизированных методов производства. Этот проект предусмотрен Государственной программой инновационного развития на 2016-2020 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Применение программно-аппаратного комплекса обеспечит существенное повышение качества оценки кож с возможностью анализа не только внешних, но и внутренних дефектов. "Инновационность комплекса заключается в применении роботизированных технологий с уникальной оснасткой рабочих органов, технологий машинного зрения и ультразвуковой резки, самообучающихся автоматизированных систем управления. Реализация этого проекта позволит повысить технологический уровень предприятия, качество и конкурентоспособность продукции, укрепить позиции в существующих сегментах обувного рынка, расширить географию экспорта, значительно снизить производственные издержки", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Сегодня он встретился с руководством и трудовым коллективом СООО "Белвест". Обсуждались перспективные направления развития предприятия, а также вопросы выпуска качественной продукции, востребованной на внутреннем и зарубежном рынках. Александр Шумилин отметил, что роботизация производства не приведет к сокращению численности коллектива СООО "Белвест", так как общий прирост объема потребует большего количества работников по таким специальностям, которые пока не представляется возможным автоматизировать.

Председатель ГКНТ также посетил Толочинский консервный завод, на котором по госпрограмме инновационного развития строится цех быстрого замораживания. Будет создано производство быстрозамороженного картофелепродукта типа french fries (картофель фри). В ГКНТ отметили, что это будет способствовать дальнейшему развитию отрасли по производству быстрозамороженных продуктов питания из овощей и картофеля и сократит импорт данных продуктов в Беларусь. В настоящее время на предприятии ведутся работы по установке линии по производству картофеля фри, его шоковой заморозке, упаковке и дальнейшему хранению.-0-