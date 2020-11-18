БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических достижений Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 разработок представит БГУ на виртуальной выставке научно-технических и инновационных достижений Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Выставка пройдет 19 ноября во время третьего заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. "В экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование. В их числе оригинальные белорусские противоопухолевые препараты "Цисплацел", "Проспиделонг", "Темодекс", направленные на противодействие злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М" для лечения онкологических заболеваний внутренних органов. Среди медицинских ветеринарных средств будет представлена инновационная серия биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных", - рассказали в пресс-службе.

Среди разработок белорусского вуза - технология феномного анализа древесных растений. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Благодаря этой технологии на предприятии "Щемыслица" БГУ выращено около 30 тыс. саженцев. Новация также экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.

С детализированной информацией о научных достижениях университета в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством виртуальных образцов, тематических плакатов на русском, английском и китайском языках.

В заседании комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству от БГУ примут участие проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и ведущий специалист отдела прогнозирования и экспертных решений управления экспертной и аналитической работы Вячеслав Леонов. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Организатором научного мероприятия выступает Государственный комитет по науке и технологиям.-0-