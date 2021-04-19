БГУ представит научно-технические разработки на выставке HI-TECH в Санкт-Петербурге

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 научно-технических разработок представит БГУ на XXVII Международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH 2021). Пройдет она с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий.

На стенде БГУ разместится устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607". Предназначено оно для использования в системах спутникового мониторинга движения грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств, сельхозтехники, строительных машин. По сигналам навигационных систем устройство определяет местоположение объекта и передает информацию на сервер.

В числе разработок представят неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека (включая COVID-19). Препараты не имеют аналогов в мире, а их действие основано на восстановлении гомеостаза, нарушенного инфекционным процессом. Они обладают высокими лечебными противоинфекционными свойствами, способствуют быстрой выработке длительного эффективного иммунитета, имеют неспецифическую профилактическую активность.

В экспозицию войдет спирометр "МАС-1-ПК", предназначенный для оценки состояния дыхательной системы человека. Прибор измеряет и вычисляет параметры внешнего дыхания и сравнивает с заложенными в память нормативами, а также визуализирует процесс дыхания.

Также посетителям продемонстрируют противоопухолевые средства "Темодекс" и "Проспиделонг", биопрепараты для растений "Корнеплюс" и "Максиммун", многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, ультразвуковые счетчики газа.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года", где БГУ представит 14 проектов различной направленности. Проводится он с целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий, выявления перспективных проектов и разработок, содействия их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Международная выставка-конгресс HI-TECH - одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 77 золотых наград, 87 серебряных и 32 диплома.-0-