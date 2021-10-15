БГУ представит около 20 научно-технических разработок на выставке в Москве

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 научно-технических разработок БГУ будет представлено на международном специализированном форуме-выставке "Точные измерения - основа качества и безопасности" (MetrolExpo-2021). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 октября в Москве (Россия). Целью его проведения является демонстрация современных научно-технических и инновационных достижений в области промышленности, IT-технологий, метрологии, систем автоматизации, нанотехнологий.

В числе разработок БГУ комплекс для дистанционного зондирования Земли "Мультискан". Он используется для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов, беспилотников. Устройство может применяться для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с его помощью можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы.

В экспозицию также войдут многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, регистратор параметров движения лифтового оборудования "В-590 ПАЛТУС", устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607", высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ.

БГУ представит свои инновации в коллективной экспозиции научно-технических разработок Министерства образования Беларуси. Организатором мероприятия выступает компания "Вэстстрой Экспо" при поддержке Министерства промышленности и торговли и Торгово-промышленной палаты России.-0-