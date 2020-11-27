Более 1 тыс. крупных компаний мира подверглись в этом году кибератакам

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. крупных компаний в различных странах мира подверглись с января по октябрь атакам компьютерных вымогателей, которые требовали выкуп под угрозой разглашения похищенной конфиденциальной информации, сообщает ТАСС.

По информации ведущей японской деловой газеты Nikkei, специалисты которой провели соответствующее исследование в сотрудничестве с многонациональной фирмой Trend Micro, занятой в сфере кибербезопасности, с прошлого года в мире резко выросло число компьютерных атак с помощью вирусов-вымогателей. Они получают доступ к закрытой информации, блокируют ее путем шифрования и одновременно похищают. После этого в фирму поступает требование о выкупе, поскольку в противном случае украденные данные угрожают предать гласности, что нанесет ущерб деловой репутации компании-жертвы.

Как сообщается, подобным атакам подвергались даже такие гиганты, как Toyota Motor и LG Electronics. Значительная часть компаний, по этим данным, отказывается платить выкуп. Однако, сообщает Nikkei, есть сведения, что в прошлом году 32% японских компаний предпочли все же принять условия вымогателей после подобных атак. Средняя сумма выкупа, как сообщается, составила $1,17 млн.-0-