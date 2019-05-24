Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская соцсеть Facebook удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов в период с октября 2018 года по март 2019-го, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Количество удаленных за этот срок поддельных профилей вдвое больше, чем за предыдущие полгода, указывается в обнародованном отчете компании. Большинство ликвидированных аккаунтов были обнаружены и закрыты в течение первых нескольких минут после регистрации, то есть до того, как другие пользователи могли увидеть их. При этом Facebook признала, что все большему числу нарушителей удается преодолеть установленные преграды, поэтому компания теперь оценивает количество фейковых аккаунтов уже не в 3-4%, а в 5% от общего числа.

Согласно отчету, за прошедший шестимесячный период с Facebook удалили около 7 млн публикаций, фотографий и других материалов за нарушение правил социальной сети, активно борющейся в последнее время с разжиганием насилия и ненависти, информирует ТАСС.

В последние годы администрация соцсети подверглась жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.-0-