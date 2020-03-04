БРСМ проведет акцию "Выбираем студотряд!" с использованием QR-технологии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская молодежная акция "Выбираем студотряд!" в этом году пройдет с использованием технологии QR-кода, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

"Акция "Выбираем студотряд!" по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов для работы в третьем трудовом семестре 2020 года стартует 5 марта. Однако на последнем заседании республиканского штаба мы приняли коллегиальное решение начать старт записи не в учреждениях высшего образования, как было заявлено ранее, а в интернете - через группы Белорусского республиканского союза молодежи в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, в этом году записаться в студенческий отряд станет значительно проще. Для этого достаточно будет заполнить онлайн-анкету. "В наших группах мы разметим QR-код с прямой ссылкой на анкету, в которой ребята со всей страны - студенты вузов, учащиеся средних специальных учреждений и старшеклассники смогут отметить свои данные, а также где и кем они хотят потрудиться в третьем трудовом семестре. Ссылка на анкету станет доступна завтра с 12.00", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

Все заявки напрямую будут идти через Республиканский штаб студенческих отрядов, аккумулироваться в базу желающих трудоустроиться. После обработки они еженедельно будут передаваться в областные, минский городской штабы студотрядов, которые непосредственно займутся трудоустройством молодых людей. Как отметил Олег Дикун,10 человек (в областях и Минске), которые первыми 5 марта в течение двух часов со времени старта акции подадут заявки для работы в третьем трудовом семестре, получат в подарок от Республиканского штаба сувениры "Белорусские студенческие отряды". "Вместе с тем хочется отметить, что основной коммуникационной площадкой для настоящих и будущих участников студотрядовского движения станет группа "Белорусские студенческие отряды" (БСО) в "ВКонтакте", где мы публикуем самую актуальную информация о ходе проекта", - подчеркнул он.

Второй этап молодежной акции запланирован на апрель-май. Мероприятия, популяризирующие движение, проведут штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Традиционно важной частью молодежного проекта станет договорная кампания для организации работы студенческих отрядов и поиска добросовестных работодателей. В числе наиболее знаковых объектов этого года - Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" в Островце, областные и Минская городская молодежные стройки. В этом сезоне совместно с ЗАО "Атлант" будет реализован Всебелорусский производственный трудовой проект с участием белорусских и российских студентов.-0-