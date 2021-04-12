БЖД разработала новую версию системы электронного оформления и перевозки грузов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога для перевода участников перевозочного процесса на безбумажные технологии ввела в промышленную эксплуатацию новую версию автоматизированной системы электронного оформления и сопровождения перевозок грузов с использованием электронной цифровой подписи (АС "Электронная перевозка") для мобильных устройств, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Новая мобильная версия имеет расширенный функционал: оформление заготовок перевозочных документов в международном (СМГС) и внутриреспубликанском сообщении (ГУ-29О, ГУ-29Б, ГУ-29К), пересылочных накладных (ГУ-27СП), оформление требования-накладной на транспортировку подвижного состава (ГУ-65, ГУ-64), подписание подачи вагонов под погрузку (выгрузку), уведомления о завершении грузовой операции по памятке приемосдатчика (ГУ-45), акта общей формы (ГУ-23), а также ввод сведений по списку поданных под погрузку вагонов для автоматического заполнения заготовки перевозочного документа.

Мобильная версия АС "Электронная перевозка" поддерживается мобильными устройствами под управлением операционной системы Android 5.0 и выше.

Основные операции, связанные с выполнением криптографических и регистрационных функций, автоматизированы, с доступом к ним через QR-коды. Для подключения к серверу АС "Электронная перевозка" приложение использует протокол защиты транспортного уровня TLS с обязательной аутентификацией сторон на базе сертификатов открытых ключей. Юридическая значимость документов, создаваемых приложением, подтверждается электронной цифровой подписью на базе национальных алгоритмов Беларуси.

В пресс-центре обратили внимание клиентов железнодорожного транспорта, имеющих действующий договор с Центром защиты информации БЖД на использование десктопной версии АС "Электронная перевозка", что дополнительная оплата за использование мобильной версии автоматизированной системы не взимается.-0-