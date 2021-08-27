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27 августа 2021, 12:53

C 2022 года beCloud будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны

С 2022 года в Беларуси будет назначен новый технический администратор национальной доменной зоны.

Процедура предполагает сменяемость ответственной компании каждые 10 лет.

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь подготовлен приказ от 25 августа 2021 г. № 138, в соответствии с которым с 1 января 2022 г. функции технического администратора будет выполнять СООО "Белорусские облачные технологии".

В настоящее время в национальной доменной зоне .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 000  доменов.

На протяжении последних 10 лет ООО "Надежные программы"(hoster.by) выступает техническим администратором национальной доменной зоны. Компания отвечает за работу национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ: от поддержки реестра и DNS-серверов до проведения благотворительных аукционов доменов.

СООО "Белорусские облачные технологии"(beCloud) является первым инфраструктурным оператором страны, построившим Республиканский центр обработки данных (РЦОД) – первый в Республике Беларусь дата-центр, соответствующий высокому 3-му уровню надежности по международному стандарту Uptime Institute, что подтверждено сертификатами Uptime Institute Tier III Design Documents и Uptime Institute TIER III Facility Construction.

Деятельность СООО "Белорусские облачные технологии"направлена на выполнение национальной программы в области развития информационно-коммуникационных технологий и заключается в реализации проекта "Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных". На Республиканской платформе можно размещать информационные системы класса 3-фл, 3-юл, 3-дсп, что подтверждено аттестатом соответствия.

В beCloud отметили: "СООО "Белорусские облачные технологии"ценит ту работу, которую провело ООО "Надежные программы"в качестве технического администратора национальной доменной зоны и выражает уверенность в дальнейшем развитии байнета совместными усилиями всех участников рынка.

 beCloud хорошо знает, как важна отказоустойчивость и безопасность, которые являются ключевыми для клиентов, что способствует решению сложных задач и реализации проектов национального масштаба, одним из которых станет развитие национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ.

Предстоящие изменения прокомментировали в hoster.by: "Принимая во внимание истечение 10-летнего срока наших полномочий в статусе технического администратора национальной доменной зоны, мы еще в 2020 году провели анализ направлений деятельности компании, которые для нас будут актуальны в будущем. На стратегической сессии компании были определены направления, в которые hoster.by направляет инвестиции: ряд проектов, где мы предоставляем услуги по модели “as a service” и devops аутсорсинг. Кроме того, мы остаемся крупнейшим аккредитованным ICANN регистратором доменных имен в национальных и международных доменных зонах.

Полученный за 10 лет огромный опыт работы со сложными высоконагруженными системами и большими массивами данных дал нам неоценимый набор компетенций, которые останутся в компании и дадут стимул развитию новых сильных проектов для белорусского и не только рынков.

Вместе с тем мы подвели итоги своей работы в статусе технического администратора доменной зоны и увидели, что поставленные перед нами задачи мы выполнили: реестр доменной зоны был полностью автоматизирован, под него создана полноценная база специализированного оборудования и ПО, организована система мониторинга и обеспечения безопасности и отказоустойчивости,  создана площадка для проведения благотворительных аукционов доменных имен, а самим детским домам за время этого проекта переведено более 750 000 долларов США.

С удовлетворением отмечая выполненную за 10 лет миссию, мы готовы идти дальше. И уже следуем бизнес-плану, намеченному в начале 2020 года. Об этом подробно рассказывается в публичных отчетах компании, которые публикуются в медиа в соответствии с новым вектором развития начиная с 2020 года".

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