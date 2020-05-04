CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) предупреждает об активности вируса, который в основном нацелен на госструктуры. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

В национальном сегменте интернета наблюдается активность вредоноса типа бэкдор-троян семейства Pteranodon. Он позволяет злоумышленникам получать доступ к конфиденциальной информации жертвы, а также устанавливать дополнительные вредоносные модули.

"Вирус нацелен в основном на государственные структуры, но встречается и на домашних компьютерах. Распространяется с зараженными документами, содержащими макросы, посредством фишинговых рассылок. Управляется вредоносное программное обеспечение с командного центра. На данный момент более 400 машин в национальном сегменте проявляют признаки заражения", - проинформировали в CERT.BY.

С признаками заражения системы можно ознакомиться на сайте CERT.BY. "В случае обнаружения заражения просим сообщить на почту support@cert.by, указав в теме письма код [rt.cert.by #44589]", - отметили в центре.-0-