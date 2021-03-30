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Технологии
30 марта 2021, 10:30

Чемпионы цифрового будущего Huawei Cup 2020: призовой фонд в $60 000 был разыгран среди 128 финалистов из 5 стран Евразии

Москва, Россия, 26 марта. Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup 2020 завершились грандиозным финалом, который прошел в формате развлекательного ток-шоу о современных технологиях и объединил более 40 000 зрителей. В прямом эфире были объявлены имена победителей соревнований. За победу боролись 128 финалистов из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

Семь победителей Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020 в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code разделили призовой фонд в размере $60 000, и трое победителей номинации ICT Observer выиграли поездки в Китай. Призеры, занявшие вторые и третьи места, получили флагманские смартфоны от компании Huawei. Среди победителей выделился участник из Беларуси – Даниил Денгалёв, который занял 3-е место в номинаци Code.

Huawei Cup 2020 объединил более 20 000 студентов и молодых специалистов более 1000 учебных заведений из разных уголков России и 18 стран Евразии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, России, Сербии, Словакии Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии. Больше всего зарегистрированных участников оказалось из России (15 703), Беларуси (692) и Казахстана (574).

Приветствовал финалистов и зрителей онлайн-трансляции президент Huawei в регионе Евразия Даниэль Чжоу: «5G, ИИ, большие данные и облачные технологии постепенно внедряются в различные отрасли. Эти технологии стали локомотивом развития экономики и ускоряют путь человечества к интеллектуальной эпохе. Мы уверены: талантливые специалисты – это главный фактор успеха науки и технологий и создания сообщества единого цифрового будущего. Прекрасного будущего, в которое мы смотрим вместе».

«Начиная с 2015 года компания Huawei устраивает настоящий праздник для всех, кто интересуется темой современных технологий, и представляет возможность настоящим талантам проявить себя в полной мере. Huawei Cup – это именно те соревнования, которые помогают молодым исследователям начать свой карьерный путь», – отметил в своей приветственной речи директор Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Игорь Николаевич Ганьшин.

Финал Huawei Cup 2020 впервые прошел в уникальном «смешанном» формате: оффлайн испытания в номинациях Cloud и IP дополнило онлайн ток-шоу о современных технологиях, которое провела блогер и телеведущая Ида Галич. Онлайн-зрители сразились в захватывающем Dota-поединке с блогером Mrs. Marple, приняли участие в онлайн-квесте и интерактивах с TikTok блогерами – певицей Дашей Эповой и танцором и хореографом Денисом Лобовым.

Получить более подробную информацию о соревнованиях Huawei Cup можно на официальном сайте huaweicup.ru.

О соревнованиях Huawei Cup

Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup проводятся компанией Huawei ежегодно с 2015 года с целью развития профессиональных навыков студентов и молодых ИКТ-специалистов. Список номинаций каждый год меняется, чтобы охватить самые актуальные направления в сфере ИКТ. В 2020 году соревнования проходили в восьми номинациях: 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), Cloud (Технологии хранения и виртуализации), APP (Разработка мобильных приложений), IP (Технологии и протоколы IP сетей), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Code (Спортивное программирование), ICT Observer (ИКТ Обозреватель).

О компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, – ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области информационно-коммуникационных технологий. В нашей компании работают более 194 тысяч сотрудников. Мы имеем представительства более чем в 170 странах и регионах и обслуживаем свыше трех миллиардов человек по всему миру. Видение и миссия Huawei – предоставить всем людям доступ к цифровым технологиям, внедрить их в каждый дом и каждую организацию, создав таким образом мир интеллектуальных устройств, объединенных в единую сеть. Мы стремимся обеспечить повсеместную связь и равный доступ к сетям; реализовать облачные технологии и искусственный интеллект во всех уголках мира, чтобы предоставлять вычислительные мощности повсеместно и в любое время; создать цифровые платформы, способные помочь всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; повысить качество обслуживания с помощью ИИ, чтобы люди могли пользоваться решениями на основе этой технологии в любой сфере своей жизни – дома, в офисе и в дороге.

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