Число абонентов сети GPON в Беларуси достигло 2,74 млн

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси число абонентов сети GPON в 2020 году увеличилось на 155,5 тыс. и достигло 2,74 млн, сообщили БЕЛТА в РУП "Белтелеком".

GPON

"За прошедший год построено и введено в эксплуатацию 5,9 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Число абонентов сети GPON увеличилось на 155,5 тыс. и достигло 2,74 млн. Количество абонентов платформы IMS составило 3,61 млн, абонентов широкополосного доступа - 2,7 млн, абонентов телевидения ZALA - 2,44 млн", - рассказали в "Белтелекоме".

Также в 2020 году, с учетом пожеланий пользователей, в линейке "ЯСНА" появились два новых тарифных плана - "ЯСНА 100 Комфорт" и "ЯСНА 100 Видеоконтроль". Все пакетные предложения включают услуги доступа в интернет, безлимитную телефонию в сети "Белтелеком" с определителем номера CLIP, а также телевидение ZALA по технологиям IPTV или SMART. Тарифные планы могут быть дополнены доступом к общественным точкам Wi-Fi РУП "Белтелеком", эфирным телевидением, услугами "Умный дом" и "Видеоконтроль", бонусами игры World of Tanks и другими сервисами.

Кроме того, в прошлом году предприятие успешно провело тестирование сети 5G. "Презентация по результатам опытной эксплуатации состоялась в январе 2021 года. Испытания новой технологии проводились в двух тестовых зонах. Первая локация была развернута в индустриальном парке "Великий Камень", вторая - в Копыльском районе. Тестирование позволило исследовать все аспекты реализации 5G в реальных условиях городской инфраструктуры и сельской местности, оценить потенциал в промышленном и абонентском сегментах. Совместно с партнерами были продемонстрированы такие цифровые решения, как конвергенция фиксированной и мобильной связи, использование роботизированных устройств, беспилотного транспорта и др. Успешно завершив тестирование, "Белтелеком" готов к практическому внедрению сетей пятого поколения в стране", - подчеркнули на предприятии.-0-