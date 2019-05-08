Дизельный скандал обошелся Porsche в 535 млн евро

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура немецкого города Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) оштрафовала автомобильную компанию Porsche (входит в концерн Volkswagen), на 535 млн евро за нарушения. Наказание связано с дизельным скандалом, сообщил журнал
Ответственные лица в Porsche не приняли мер, чтобы не допустить нарушений. Компания не будет оспаривать решение прокуратуры, и производство по этому делу прекращено. Завершение производства по этому делу является еще одним важным шагом на пути к закрытию темпы "дизельного" скандала.
Акции Porsche потеряли в цене 1,7% на торгах во Франкфурте 7 мая.
Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году. Компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.
В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.-0-
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