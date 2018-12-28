ДНК китайского тигра отправили для сохранения в космос

28 декабря, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай отправил на хранение в космос ДНК китайского тигра при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11", запуск которой был осуществлен с космодрома "Тайюань" провинции Шаньси.

Сообщается, что генный материал, отправленный на орбиту для сохранения, был получен от взрослого самца китайского тигра по кличке Канкан из зоопарка города Гуанчжоу. Кроме ДНК Канкана в космос отправились гены других редких и важных животных и растений, в том числе золотистой обезьяны, хулка Скайуокер (примат из подсемейства гиббоновых. - Прим. БЕЛТА), цимбидиума (вид орхидеи. - Прим. БЕЛТА), риса, сои, одуванчика и т.д.

По мнению специалистов зоопарка Гуанчжоу, резервное хранение ДНК китайского тигра, находящегося под наибольшей угрозой исчезновения, в условиях низкой температуры и вакуума является полезной практикой в области защиты и резервирования генетических ресурсов флоры и фауны, что поможет избежать рисков потери или разрушения генетических ресурсов.

Стало известно, что контейнер, где помещен сухой порошок ДНК китайского тигра, способен моментально прекратить доступ излучения и повышение высокой температуры, благодаря чему гены растений и животных могут храниться в космосе вечно.-0-