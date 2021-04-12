ДОСЬЕ: К 60-летию первого полета человека в космос

В этом году исполняется 60 лет со дня первого в истории человечества космического полета, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года. По инициативе Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос.

Немного истории

XX век - начало космической эры в истории человечества. Теоретической разработкой космических полетов в первой половине столетия занимались ученые во многих странах мира, но признанными классиками космонавтики стали российские ученые Константин Циолковский, Юрий Кондратюк и Фридрих Цандер.

Основоположником современной космонавтики считают Константина Циолковского. В 1903 году он опубликовал первую часть научной работы "Исследование мировых пространств реактивными приборами", где доказал, что аппаратом, способным совершить космический полет, является ракета. В дальнейшем в своих работах ученый вычислил работу по преодолению силы земного тяготения, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему ("вторая космическая скорость") и время полета. Константин Циолковский заложил основы жидкостного ракетного двигателя, разработал теорию многоступенчатых ракет. Им впервые теоретически была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет в условиях отсутствия на них атмосферы.

Юрий Кондратюк (наст. Александр Шаргей) в своей книге "Тем, кто будет читать, чтобы строить", изданной в 1919 году, независимо от Циолковского вывел основное уравнение движения ракеты, привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе. Он предложил использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива. В начале XX века Юрий Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты позже были использованы NASA в лунной программе "Аполлон". Также американцы воспользовались его идеей при полетах к другим планетам выводить корабли на орбиту искусственного спутника, а для высадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный корабль.

Фридрих Цандер рассмотрел вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полете. Им была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля. Он же впервые высказал мысль о том, что в качестве горючего целесообразно использовать элементы конструкции межпланетного корабля.

Космическая эра

Началом космической эры считается запуск в Советском Союзе 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли. Он получил название ПС-1 (простейший спутник-1). На 315-й секунде после старта позывные искусственного спутника услышал весь мир. Информация о запуске ПС-1 стала мировой сенсацией, русское слово "спутник" вошло в словари. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. Это событие стало одной из главных вех прогресса и технологического развития земной цивилизации, а также дало старт космической гонке сверхдержав. В честь запуска спутника в 1964 году в Москве на проспекте Мира был сооружен обелиск "Покорителям космоса" в виде взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф.

3 ноября 1957 года СССР отправил в космос второй спутник - с собакой Лайкой на борту, которая стала первым животным-космонавтом, выведенным на орбиту Земли. Двухметровый памятник Лайке, представляющий собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка, был установлен 11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской аллее.

Первыми животными, благополучно вернувшимися из орбитального космического полета, были собаки Белка и Стрелка. Полет был совершен на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Катапультируемый контейнер, в котором находились собаки, был одним из вариантов контейнера, разработанного для будущих полетов человека.

Американские ученые стремились не отставать от своих советских коллег. Первый американский спутник "Эксплорер-1" был запущен 1 февраля 1958 года. 31 января 1961 года в космос полетел шимпанзе Хэм. Уже в феврале 1961 года в США все было готово для полета человека. Но американцы опоздали.

Первый полет человека в космос

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин.

Фото с автографом космонавта Юрия Гагарина

На трибуне мавзолея в Москве советские космонавты П.Попович, А.Николаев, Т.Титив, Ю.Гагарин и В.Быковский беседуют с В.Терешковой

Космический корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур. Это историческое событие открыло путь к исследованию космического пространства на благо всего человечества. Пуск произошел в 9 часов 6 минут 56 секунд по московскому времени. Первый полет человека в космос продолжался 108 минут. Облетев один раз планету, космонавт получил с Земли команду на спуск. Спускаемый аппарат приземлился в 10.55 в степи неподалеку от Саратова. На высоте нескольких километров Юрий Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.

Первый американский астронавт Алан Шепард поднялся в космос 5 мая 1961 года. Его полет продолжался 15 минут и 22 секунды и закончился благополучно.

Первой в мире женщиной-космонавтом стала белоруска Валентина Терешкова. Она совершила космический полет 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Валентина Терешкова позднее в интервью призналась, что до сих пор мечтает вновь побывать в космосе: "Я бы хотела слетать на Марс. Это была мечта первого отряда космонавтов. Если бы мне удалось сделать это! Я готова полететь туда и даже не возвращаться". Именем Валентины Терешковой названы кратер на Луне и малая планета, а также улицы в нескольких городах. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст первой женщины-космонавта. Британская общественная организация Ассамблея "Женщины года" удостоила ее почетного звания "Величайшая женщина ХХ столетия" за заслуги в деле освоения космоса на благо мира и защиты экологии планеты.

Следующим шагом в развитии космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля "Восход". Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.

Первый выход в открытый космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля "Восход-2" с использованием гибкой (надувной) шлюзовой камеры. Скафандр "Беркут", использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и был рассчитан на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд). В 2017 году выпущена книга воспоминаний летчика-космонавта Алексея Леонова "Время первых. Судьба моя - я сам". Кроме того, на широкие экраны в 2017 году вышел российский фильм "Время первых" о выходе в открытый космос космонавта Алексея Леонова. Главные роли в кинокартине исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос, стал Эдвард Уайт, выполнивший выход во время полета на корабле "Джемини-4" 3 июня 1965 года.

Первой женщиной, вышедшей в космос, была Светлана Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной космической станции "Салют-7".

Первым человеком, ступившим на Луну, стал командир американского корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. Это событие произошло 21 июля 1969 года.

19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция "Салют" была выведена на околоземную орбиту. В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон" положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

За прошедший более чем полувековой путь космонавтика стала областью концентрации передовых достижений. Среди них - создание орбитальных станций, выполнение на них многочисленных научных и технологических экспериментов, полеты к другим планетам. Многие страны вывели в космос собственные искусственные спутники Земли.

Беларусь - космическая держава

Беларусь с первых дней освоения космоса принимает активное участие в этом процессе. Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений.

В советский период в космосе побывали два уроженца Беларуси - Владимир Коваленок и Петр Климук. Петр Климук является первым белорусским космонавтом, ученым в области технических наук, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, академиком Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, доктором технических наук. Петр Климук был в космосе трижды и провел там 78 суток. Именем Петра Климука названы улицы в городах Клецк и Рогачев, в деревнях Мотоль Ивановского района, Нижний Теребежов и Рубель Столинского районов. В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука, а на родине космонавта в 1978 году открыт музей космонавтики.

Январь 1974 года. Петр Климук со своей матерью Марфой Павловной

Наш земляк Владимир Коваленок, генерал-полковник авиации, академик Российской академии космонавтики, президент Федерации космонавтики России, является одним из пионеров освоения космического пространства. Владимир Коваленок совершил три полета в космос, в общей сложности провел в космосе 216 суток, в том числе два часа в открытом космосе. В городе Крупки Минской области установлен бронзовый бюст прославленного космонавта.

Летчик-космонавт СССР Владимир Ковалёнок

Космонавты Владимир Ковалёнок и Александр Иванченков перед полетом в космос в 1978 году

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, родившийся в Червене Минской области, возглавил основной экипаж, который 23 октября 2012 года полетел к Международной космической станции (МКС). Продолжительность полета составила 143 суток. Второй космический полет Олега Новицкого состоялся 17 ноября 2016 года. Во время полета Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, сделал из космоса снимки Минска и других городов Беларуси, поздравлял Беларусь с Новым годом. Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram, чтобы, как он сообщил в своем видеообращении к подписчикам, рассказывать о жизни экипажа.

9 апреля текущего года Олег Новицкий на пилотируемом корабле "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") совершил свой третий полет в космос в качестве командира корабля. 65-я экспедиция на Международную космическую станцию посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Во время экспедиции планируется проведение более 50 научных исследований и экспериментов. Олег Новицкий и бортинженер Петр Дубов должны будут совершить пять выходов в открытый космос.

21 марта 2018 года космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08". Олег Артемьев - участник двух экспедиций на МКС, проведший в космосе чуть больше года. Космонавт совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 20 часов. Во время своих полетов он снимал ролики из МКС и публиковал их в соцсетях.

22 июля 2012 года Беларусь с космодрома Байконур в Казахстане успешно запустила собственный космический аппарат (БКА) - спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря чему стала полноправным членом "клуба" космических государств. Первые космические снимки со спутника начали поступать 29 августа 2012 года. Запуск БКА продемонстрировал всему миру наличие у Беларуси современных технологий, наукоемких производств. Как заявил Президент Республики Беларусь: "Мы запустили свой спутник. Беларусь стала космической державой, как мы когда-то и планировали. Мы сохранили и приумножили очень важную для Беларуси школу. Все-таки космос - это высочайшие технологии. Мы создали и новое предприятие, готовы уже сами изготавливать спутники".

Получаемая от БКА и совместной группировки космическая информация используется в Беларуси для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки - основа для создания топографических карт и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.

В 2013 году Генеральная ассамблея ООН приняла Беларусь в комитет по исследованию космического пространства в мирных целях.

В январе 2016 года в Беларуси реализован проект создания национальной системы спутниковой связи и вещания. С китайского космодрома "Сичань" успешно осуществлен запуск ракетоносителя с первым белорусским телекоммуникационным спутником "Белинтерсат-1". Он рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в интернет. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко отметил: "Проект спутника связи "Белинтерсат-1" является важным воплощением белорусско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, а также важным итогом белорусско-китайского взаимодействия в области развития космоса". Он выразил уверенность, что данный спутник окажет содействие развитию белорусской экономики, росту народного благосостояния и общественному прогрессу.

В Беларуси создана и продолжает развиваться система подготовки кадров для космической отрасли и отраслей, использующих космическую информацию. В вузах открыты новые специальности по аэрокосмическим дисциплинам. Белорусские ученые принимают участие в космических конгрессах, организованных под эгидой ООН, космических агентств России, США, Китая, Японии, стран Европы.

В сентябре 2018 года в Минске прошел 31-й Международный космический конгресс Ассоциации участников космических полетов. В нем участвовало более 80 космонавтов из 17 стран. Космонавт Олег Новицкий отметил, что решение провести конгресс в Беларуси говорит о признании страны как космической державы. Заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин отметил: "Это особенное мероприятие, такого в Беларуси еще не было. Была довольно серьезная конкуренция за право проводить конгресс, и мы выиграли. Это признание успехов Беларуси в космической сфере".

В 2018 году на улице Космонавтов в Минске был установлен памятник в честь трех белорусских космонавтов - Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

В январе 2020 года в НАН Беларуси состоялось первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ. Межгосударственный совет по космосу является органом отраслевого сотрудничества СНГ и создан в рамках реализации Соглашения о совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В январе 2021 года НАН Беларуси присоединилась к Международной хартии "Космос и крупные катастрофы" в качестве полноправного члена.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли, в которой задействовано более 20 научных и производственных организаций, где получили работу около 4 тыс. квалифицированных специалистов, сформирована крупная стратегическая система исследований космоса. В Академии наук создано и успешно функционирует Агентство по космическим исследованиям, сформирована сильная команда специалистов.

Основным партнером Беларуси в рамках сотрудничества в космической сфере является Россия. Успешная реализация пяти программ Союзного государства по космической тематике, заказчиком которых от Беларуси выступала Академия наук, стала технологической основой Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

К 60-летию первого полета человека в космос в Витебском областном краеведческом музее 9 апреля открылась выставка "І на Марсе будуць яблыні квітнець", посвященная 60-летию первого полета человека в космос. На выставке представлено более 100 предметов по истории освоения космоса.

В День космонавтики в агрогородке Томашовка Брестского района откроют бронзовый бюст Юрия Гагарина. Скульптура первого космонавта Земли появится на малой родине первого белорусского летчика-космонавта Петра Климука. Ее установят в единственном в Беларуси музее космонавтики, созданном более 40 лет назад в местной школе. Проект реализован при финансовой поддержке международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур - единый мир".-0-