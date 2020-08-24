Единый портал за I полугодие оказал более 3,5 млн электронных услуг

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первую половину 2020 года на едином портале portal.gov.by оказано более 3,5 млн различных видов электронных услуг, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Посредством единого портала пользователям доступно 157 электронных сервисов, благодаря которым можно получить 113 видов электронных услуг и 44 вида административных процедур. Обеспечено устойчивое взаимодействие с 30 государственными информационными ресурсами и системами.

Программный комплекс "Одно окно", к которому подключены более 790 организаций, осуществляет 202 вида административных процедур.

Система межведомственного электронного документооборота государственных органов охватывает 13,3 тыс. белорусских организаций и ведомств.

В Беларуси более 802 тыс. владельцев ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ежедневно государственной системой управления открытыми ключами проверки ЭЦП выдается более 500 единиц. Ключи цифровой подписи используются в 26 информационных системах при юридически значимом информационном взаимодействии, а также для упрощения организации бизнеса (регистрация, декларирование, подача электронных счетов-фактур по НДС, страхование).-0-