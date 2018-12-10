ЭКГ в Apple Watch впервые спасла жизнь человека

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Apple Watch спасло жизнь, сообщает Appleinsider.com.
Как рассказал сам пользователь, в обновление была включена функция ЭКГ. И после покупки он ради интереса запустил ее - результат оказался ненормальным. Мужчина провел тест еще несколько раз, но результаты были одинаковыми. После этого он решил обратиться к врачу, чтобы пройти ЭКГ а стационарном приборе. Так мужчина выявил у себя аритмию.
Как сообщает портал, позже кардиолог подтвердил диагноз и прописал лечение.-0-
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