ЭКГ в Apple Watch впервые спасла жизнь человека

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Apple Watch спасло жизнь, сообщает Appleinsider.com.

Как рассказал сам пользователь, в обновление была включена функция ЭКГ. И после покупки он ради интереса запустил ее - результат оказался ненормальным. Мужчина провел тест еще несколько раз, но результаты были одинаковыми. После этого он решил обратиться к врачу, чтобы пройти ЭКГ а стационарном приборе. Так мужчина выявил у себя аритмию.

Результат ЭКГ с Apple Watch. Подпись: "эта ЭКГ показывает фибрилляцию. Если это неожиданный результат, вам нужно обратиться к врачу"

Как сообщает портал, позже кардиолог подтвердил диагноз и прописал лечение.-0-