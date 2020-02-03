ЕС вслед за Великобританией разрешает Huawei участвовать в строительстве сетей 5G

После того как Великобритания разрешила Huawei участвовать в строительстве сети 5G в стране, Европейский союз также выпустил директиву о том, что он не будет запрещать ни одной компании участвовать в строительстве 5G. И Huawei приветствует такое решение ЕС.

30 января стало известно, что Европейская комиссия 29 числа опубликовала руководящие принципы ЕС по безопасности сетей 5G, цель которых – снизить риски сетей 5G.

Комиссар ЕС по цифровым технологиям Тьерри Бретон заявил, что ЕС должен создать защищенную сеть 5G, и согласился усилить требования безопасности, но явно не будет препятствовать ни одной из компаний.

Принципы по безопасности сетей 5G

После публикации руководящих принципов Тьерри Бретон отметил: "В Европе есть все необходимое для того, чтобы лидировать в технологической гонке. Будь то разработка или внедрение технологии 5G, наша отрасль уже находится на начальном этапе. Сегодня мы предоставляем членам Европейского союза, операторам связи и пользователям инструменты с самыми высокими стандартами безопасности. Все мы сможем в полной мере получить те выгоды, которые дает потенциал 5G".

В руководящих принципах нет явного упоминания Huawei, но подчеркивается, что члены ЕС соглашаются усилить требования безопасности и оценивать уровень рисков для каждого из поставщиков. "Когда речь идет об определенных поставщиках с высоким уровнем риска, необходимо соблюдать более строгие правила и разработать соответствующие стратегии для диверсификации поставщиков".

Huawei тотчас отреагировала на руководящие указания сразу после их выпуска. Компания сообщила Observer.com, что приветствует решение ЕС разрешить Huawei продолжать участвовать в развертывании сетей 5G в Европе. "Этот объективный подход к обеспечению безопасности сетей 5G, основанный на фактах, поможет Европе построить более безопасную и высокоскоростную сеть".

Huawei работает в Европе почти 20 лет и всегда обеспечивала хорошие показатели в области сетевой безопасности. Компания продолжит совместно с правительством стран ЕС и отраслью разрабатывать общие стандарты и повышать безопасность и надежности сетей.

Ранее Европейская комиссия призвала Европейский союз придерживаться единой позиции к безопасности сетей 5G и в марте 2019 года предложила, чтобы решение об исключении продукции таких китайских предприятий, как Huawei, принимали сами страны – члены ЕС.

Перед этим отчетом во вторник британское правительство заявило, что позволит компании Huawei "с ограничениями" участвовать в строительстве сетей 5G в Великобритании. Британская сторона сообщила, что поставщики с высокой степенью риска не будут допущены к ключевым проектам по строительству сетей, а их доля участия в остальных проектах ограничится всего 35%.

"Ограничение в 35% означает, что Великобритания не будет полагаться только на одного поставщика с высокой степенью риска для строительства сетей по всей стране и сохранит рыночную конкуренцию, позволив операторам связи продолжать использовать двух поставщиков оборудования сети радиодоступа (RAN)", – заявил во вторник представитель Национального центра кибербезопасности Великобритании в контексте оценки цепочки поставок оборудования связи в стране.

В свете такой позиции Соединенного Королевства вице-президент Huawei Чжан Цзяньган сказал, что британское правительство подтвердило: компания может продолжать сотрудничать с клиентами для дальнейшего развертывания 5G. Это решение, основанное на фактических данных, позволит Великобритании создать более передовую, безопасную и экономически выгодную телекоммуникационную инфраструктуру, способную удовлетворить потребности в развитии, а также получить самые передовые в мире технологии, сохраняя конкуренцию на рынке.

Насколько известно, согласно документу "Исследования экономического влияния ограничения конкуренции в области сетевого оборудования 5G", выпущенного Оксфордским экономическим институтом, в условиях оценки среднего воздействия:

Ограничение допуска крупного поставщика инфраструктуры 5G (Huawei) к строительству сети в стране увеличит ее общие инвестиционные затраты на 5G на 16–19%.

Ограничение на сети 5G от Huawei также значительно задержит рост числа пользователей сети 5G во всем мире в следующем десятилетии. По оценке среднего уровня воздействия, ожидается, что в Соединенных Штатах к 2023 году число пользователей сетей 5G сократится на 11,6 млн (примерно 3,4% населения), в Индии число пользователей сетей 5G снизится на 31,8 млн, в Великобритании, Германии и Франции уровень проникновения сетей 5G снизится на 7,4 млн, 7,1 млн и 4 млн соответственно.

Задержка запуска 5G также может привести к замедлению технологических инноваций и экономического роста. По оценке среднего воздействия, к 2035 году ВВП Соединенных Штатов сократится на 22 млрд долларов США, а ВВП Австралии – на 3 млрд долларов США. Для всех восьми стран, указанных в отчете, это означает, что ограничение допуска Huawei к строительству сетей 5G к 2035 году приведет к сокращению ВВП на 100 долларов на душу населения.

Данные о воздействии ограничения конкуренции на конкретные страны

В течение следующих 10 лет ежегодные расходы Канады на развертывание сетей пятого поколения вырастут на 100–400 млн долларов США. К 2023 году доступ к сетям 5G не смогут получить от 1 до 5,7 млн человек, что приведет к потере ВВП в 1–6,7 млрд долларов США в 2035 году. Затраты Соединенного Королевства на развертывание увеличатся на 200–700 млн долларов США. К 2023 году доступ к сети 5G не смогут получить от 3,9 до 10,4 млн человек, что приведет к потере ВВП в 1,8–11,8 млрд долларов США в 2035 году.

В течение следующих 10 лет ежегодные затраты Германии на развертывание вырастут на 200–800 млн долларов США. К 2023 году доступ к сетям 5G не смогут получить 3,8–10 млн человек, что приведет к потере ВВП в 2,4–13,8 млрд долларов США в 2035 году.

Ежегодные затраты Японии в следующие 10 лет на развертывание увеличатся на 200–600 млн долларов США. К 2023 году доступ к сетям 5G не смогут получить от 2,1 до 5,7 млн человек, что приведет к потере ВВП в 5,33–34,3 млрд долларов США в 2035 году. Ежегодные затраты Франции на развертывание вырастут на 100–300 млн долларов. К 2023 году доступ к сети 5G не смогут получить до 3,1 млн человек, что приведет к потере ВВП в 2,6–15,6 млрд в 2035 году. Затраты Австралии на развертывание увеличатся на 100–300 млн долларов США. К 2023 году доступ к сетям 5G не смогут получить около 3,1 млн человек, что приведет к потере ВВП в 8–8,2 млрд.

В течение следующих 10 лет ежегодные затраты Индии на развертывание увеличатся на 200–700 млн долларов. К 2023 году доступ к сетям 5G не смогут получить 15,90–45,3 млн человек, что приведет к потере ВВП в 4,47–27,8 млрд. Ежегодные затраты Соединенных Штатов на развертывание сети увеличатся на 500 млн– 1,5 млрд долларов. К 2023 году доступ к сети 5G не смогут получить около 277,1 млн человек, что приведет к потере ВВП в 86,3 млрд долларов в 2035 году.

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