Facebook планирует создать версию Instagram для детей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook планирует создать версию популярного приложения Instagram специально для детей младше 13 лет, сообщает издание BuzzFeed News.

"Я рад сообщить, что мы определили работу с молодежью одним из приоритетов в Instagram. Мы планируем создание нового молодежного продукта в сообществе, чтобы сосредоточиться на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности в соцсети и создании версии Instagram, которая впервые позволит детям в возрасте до 13 лет безопасно пользоваться платформой", - сообщил вице-президент Instagram Вишал Шах.

Заявление о создании детской версии Instagram было сделано после того, как руководство сервиса отметило, что нужно делать больше усилий для защиты самых юных пользователей. После публичной критики, связанной с жестоким обращением и травлей, с которыми подростки сталкиваются в Instagram, в официальном блоге соцсети было опубликовано сообщение под названием "Продолжаем делать Instagram более безопасным для самых молодых членов нашего сообщества".

Работу над новой версией будет курировать глава Instagram Адам Моссери и вице-президент компании Google Павни Диванджи, который присоединился к Facebook в декабре. Сейчас политика Instagram запрещает детям младше 13 лет пользоваться сервисом.-0-