Facebook признал хранение сотен миллионов паролей без шифрования

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен миллионов паролей от аккаунтов в Facebook и других соцсетях, принадлежащих компании, хранились в открытом доступе. Об этом сообщили сами представители корпорации, обратившись к пользователям на своем сайте .

По словам эксперта по компьютерной безопасности Брайана Кребса, о такой ситуации в Facebook он слышал многократно от самих же сотрудников компании. Именно после его публикации, где Кребс сообщил о том, что пароли от 200 до 600 миллионов пользователей хранятся в свободном доступе начиная с 2012 года, Facebook принял решение признаться, что такая проблема действительно существует.

По данным источника эксперта, доступ к этим данным имеет более 20 тысяч сотрудников Facebook. При этом представители компании сообщают о том, что пользователям не стоит менять пароли. Согласно информации, которую Facebook разместил у себя на сайте, при проверке не было выявлено случаев недобросовестного использования данных. Также в Facebook подчеркнули, что никто за пределами компании не имел доступ к паролям. И в случае утечки данных уведомление об этом получат как пользователи Facebook, так и Instagram.

При этом с начала 2018 года несколько раз становилось известно о крупных утечках данных пользователей Facebook и киберотаках на саму социальную сеть. В результате в начале 2019 года владелец компании Марк Цукерберг заявил о том, что сейчас все силы компании будут направлены на обеспечение надежной защиты информации пользователей.

Недавно все тот же Брайрн Кребс рассказал, что подобные недочеты есть и в системе безопасности Github и Twitter, однако в этих случаях пароли были доступны сравнительно небольшому числу сотрудников.-0-