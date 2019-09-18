Facebook разрабатывает универсальные очки дополненной реальности

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Facebook работают над новым продуктом под кодовым названием Orion, сообщает CNBC .

Очки дополненной реальности от Facebook создаются в сотрудничестве с крупным производителем дизайнерской оптики Luxottica Group, владеющющий Ray-Band, Prada и Oakley.

Над устройством работают инженеры Facebook из лаборатории Reality Labs в городе Редмонд, штат Вашингтон. О технической составляющей будущего продукта пока известно очень мало, однако Марк Цукерберг лично следит за проектом.

Facebook намерен создать очки, которые смогут стать полноправной заменой смартфону. Пользователь получит возможность совершать звонки, сидеть в интернете и соцсетях. Все это будет при участии виртуального помощника с функцией дополненной реальности. Управлять им можно будет при помощи голоса или жестов.

Социальная сеть планирует к 2023 году провести первые тесты нового гаджета, а в 2025 вывести продукт на рынок. Не исключено, что это произойдет раньше и совсем скоро пользователи сети смогут увидеть очки дополненной реальности от Facebook в действии. -0-