Facebook ввел функцию, скрывающую лайки под записью

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook проводит тестирование нового дополнения, которое скрывает лайки под постами, сообщает Daily Telegraph .

Слухи о нововведении ходили уже давно, однако теперь оно стало обязательным для пользователей из Австралии. Пока новая функция работает в тестовом режиме, но в будущем будет распространяться на другие страны.

В частности, нововведение было создано для того, чтобы обезопасить пользователей от травли в сети. Facebook уже проводил аналогичный тест в Instagram, где юзеры положительно приняли дополнение.

В свою очередь, нашлись и те, кто против. Люди, занимающиеся заработком в соцсетях обеспокоены, что им будет гораздо сложнее доказывать вовлеченность пользователей в контент. Примечательно, но возможность просматривать лайки под собственными записями у них останется. -0-