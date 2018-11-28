Финал крупного киберспортивного турнира по Dota 2 пройдет 8 декабря в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал крупного киберспортивного турнира по Dota 2 пройдет 8 декабря в торгово-развлекательном центре Green City, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе турнира.

Отборочные этапы пройдут 29 ноября и 3 декабря. Две лучшие команды по результатам открытых квалификаций выявят сильнейшего в финале соревнований.

Победители будут награждены Br2,2 тыс., серебряным призерам достанется Br800. Также финалисты получат подарки от организаторов. Специально для турнира будет оборудована игровая зона с площадками для команд, передвижной телестанцией, студией для комментаторов и аналитиков. Для зрителей оборудуют фан-зону. Планируется, что мероприятие посетят известные блогеры.

Посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата можно будет в социальной сети "ВКонтакте". Начало финальных соревнований в 12.00.

Турнир пройдет при поддержке Белорусской федерации киберспорта.-0-