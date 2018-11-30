Финал республиканского конкурса молодежных проектов проходит на выставке ITE 2018 в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал III Республиканского конкурса молодежных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" проходит во время II Международной специализированной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании" ITE 2018 в Минске. В финале представлены 13 работ учащихся и студентов со всей Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси (ГИАЦ) Павел Лис отметил, что вовлечение молодежи в развитие IT-технологий способно отразиться на всей системе образования страны. "Мы стараемся вовлекать в развитие IT-технологий самих себя и педагогов, а все вместе - детей. Это наше будущее образование, это основа цифровой экономики. Если наши дети будут готовы лучше, чем сейчас, лучше, чем дети в других странах, у нас появятся все перспективы и систему образования сделать одной из лучших в мире, а также подготовить кадры для нашей экономики", - сказал он.

Учащийся Столинского государственного аграрного колледжа Илья Архипов, к примеру, привез на конкурс проект 4read. Приложение позволяет увеличить скорость чтения практически любого человека. "При обычном чтении мы перемещаемся от слова к слову, от строчки к строчке, перелистываем страницы. На это тратится значительная часть времени. 4read решает эту проблему. В приложении есть определенная область, слова выводятся друг за другом по одному. За счет того, что уменьшаются потери на различные переходы, приложение позволяет даже неподготовленному человеку увеличить скорость чтения сразу в два раза. После нескольких часов практики, его скорость может увеличиться в четыре раза", - пояснил Илья. Приложение работает с двумя форматами книг fb2 и txt. В перспективе их количество увеличится. Программой уже пользуется автор и его друзья.

Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда "Добра", определит победителей в трех номинациях: "Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования", "Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", а также "Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования".

В оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок. В полуфинале свои идеи презентовали 30 команд, в финал вышли 13 работ.

Конкурс проводится с 2016 года благодаря подписанному между Министерством образования и МТС соглашению о сотрудничестве. Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз - ноутбук от ГИАЦ Министерства образования.-0-