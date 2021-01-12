Ford закрывает свои заводы в Бразилии, без работы останутся 5 тыс. человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. заявил, что при реструктуризации закроет все три свои завода в Бразилии. Это приведет к потере 5 тыс. рабочих мест, сообщает Reuters.

Компания планирует выплатить сотрудникам компенсации.

Сборка автомобилей на заводах в Камасари и Таубате будет прекращена, но продолжится в течение пары месяцев производство деталей с целью поддержания запасов для послепродажного обслуживания. Завод в Белу-Оризонти будет закрыт в IV квартале 2021 года. Как заявили представители Ford, расходы, связанные с реструктуризацией, составят $4,1 млрд.

Причиной закрытия заводов послужило падение продаж автомобилей в Бразилии на 26% в 2020 году. В своем заявлении генеральный директор Ford Джим Фарли сказал, что "это очень трудные, но необходимые действия для создания здорового и устойчивого бизнеса…и мы переходим к экономичной бизнес-модели с ограниченными активами, прекращая производство в Бразилии".

Министерство экономики Бразилии выразило сожаление по поводу решения Ford о прекращении производства в стране и заявило, что видит необходимость введения реформ для улучшения делового климата.-0-