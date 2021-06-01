Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" открывается в Минске, сообщает БЕЛТА.

В форуме традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. В этом году участниками станут более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Узбекистана и др.

Центральную экспозицию на выставке будет занимать стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Там представят инновационные разработки государственных органов и белорусских ИТ-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. Экспозиция включает такие тематические зоны, как "Цифровые возможности для государства и гражданина", "Цифровые возможности для жизни в современном городе (Smart City)", "Цифровые возможности для бизнеса", "Цифровые возможности для каждого".

Кроме индивидуальных стендов компаний на выставочной экспозиции будут коллективные стенды министерств образования, промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, ООО "Минский городской технопарк", АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта", а также специальные разделы "Образовательная аллея", "Арена инноваций", "100 идей для Беларуси".

Насыщенная деловая программа "ТИБО-2021" включает 30 тематических мероприятий, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ-саммит, форум "Цифровая экономика", региональный семинар-тренинг международного союза электросвязи "Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого поколения (IMT-2020)" и др.

В ходе проведения III Евразийского цифрового форума будут рассмотрены вопросы интеграции основных элементов цифровой инфраструктуры национальных рынков для реализации приоритетов цифровой повестки стран Евразийского континента. Тематический акцент форума будет сделан на экосистему цифровых транспортных коридоров, цифровые проекты и инициативы, электронный коммерческий документооборот и инновационные технологии торговли. Целью форума "Цифровая экономика" является детальный анализ итогов отраслевой цифровизации, проблем межотраслевого и межуровневого взаимодействия, определение приоритетов и плана действий путем анализа мирового опыта, выявления ключевых проблем и факторов успеха цифровой трансформации. На тематических заседаниях IV Белорусского ИКТ-саммита будут представлены глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в различных областях экономики.

Ключевым мероприятием станет официальное открытие форума "Цифровое будущее". Участники обсудят международный опыт цифровой трансформации, пути преодоления существующих барьеров и способов интенсификации процессов цифровизации, развитие международного сотрудничества.

Во время форума "ТИБО-2021" состоится подведение итогов конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021", конкурса стартапов Belarus ICT Startup Award, а также белорусский национальный отборочный этап V Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников.

Форум "ТИБО-2021" проводит Министерство связи и информатизации при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-