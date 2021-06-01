Лукашенко: цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В современном мире высокие технологии - важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси", - отметил глава государства.

В приветствии говорится: "ТИБО" - это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего".

Александр Лукашенко поблагодарил зарубежных гостей форума за профессиональный интерес и доверие к нашей стране, проявленные в это непростое для всего мира время. "Активная работа представителей Евразийской экономической комиссии, государств - членов ЕАЭС, СНГ и других международных союзов позволит укрепить международное партнерство в IТ-сфере и реализации цифровой повестки", - выразил уверенность глава государства.

Президент пожелал всем успешной работы‚ новых взаимовыгодных контрактов и приятных впечатлений от пребывания в прекрасном и гостеприимном Минске.-0-