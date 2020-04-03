Google представил сайт по отслеживанию передвижения людей во время пандемии по всему миру

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Google запустила сайт, где публикуются отчеты о посещении различных мест пользователей ее сервисов по всему миру. Разработчики надеются, что новый сервис поможет работникам системы здравоохранения и властям понять, как изменились перемещения людей в ответ на глобальную пандемию COVID-19, сообщается в пресс-релизе на сайте Google.

Отчеты, которые размещаются на сайте COVID-19 Community Mobility Reports ("COVID-19 отчеты об общественной мобильности"), отображают тенденции перемещения людей по географическим регионам в разных категориях мест. Среди них - торговые центры и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, вокзалы, места работы и жилые помещения. На сайте публикуются данные, основанные на полученной из сервиса Google Maps информации, без указания геолокации конкретного человека.

Компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов. Так, например, анализ перемещений жителей Беларуси с 16 февраля по 29 марта текущего года показывает, что число посетителей торгово-развлекательных комплексов сократилось на 14%, при этом на 41% возросла посещаемость парков.

Как сообщает Google, регулярные отчеты будут включать данные, собранные в течение нескольких недель. На начальном этапе на сервисе представлена статистика более чем по 100 странам, пишет американское издание The Verge. В ближайшее время количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, увеличится. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.

По последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 53 тыс. человек с момента вспышки заболевания скончались.-0-