Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера. Его процессор способен за три минуты и 20 секунд произвести расчет, на который ушло бы около десяти тысяч лет у нынешнего лидера - суперкомпьютера IBM Summit, пишет ФАН .

Сейчас созданная Google умная машина может выполнять лишь один расчет, для того, чтоб она стала многозадачной, понадобятся годы исследований. По мнению экспертов, создание этого компьютера приближает к эре полномасштабного квантового вычислительного процесса.

На сегодняшний день самым мощным компьютером в мире является созданный в 2018 году в США IBM Summit, который может осуществлять 200 тыс. трл операций в секунду. Его возможности могут использоваться, в том числе, и для исследований в сфере ядерного оружия.-0-