Google тестирует новый поиск для Android

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google работает над новым функционалом для своего поиска и операционной системы, об этом сообщает издание 9to5Google.
Новая функция получила название "Умные снимки экрана" или "Умные скриншоты". Она позволяет юзеру при создании скриншота воспользоваться новой иконкой "Объектив", которая проведет поиск, оптическое распознавание символов или объектов на снимке экрана.
Новая функция будет работать при помощи ИИ, а появится она в последней версии Android 10.61. Кроме этого, вероятнее всего, уже существующий функционал приложения останется неизменным. К слову, в бета-тестировании будущего поиска по скриншотам может принять участие любой желающий. -0-