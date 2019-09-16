Google тестирует новый поиск для Android

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google работает над новым функционалом для своего поиска и операционной системы, об этом сообщает издание 9to5Google .

Новая функция получила название "Умные снимки экрана" или "Умные скриншоты". Она позволяет юзеру при создании скриншота воспользоваться новой иконкой "Объектив", которая проведет поиск, оптическое распознавание символов или объектов на снимке экрана.