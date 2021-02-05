Google запустила новый продукт News Showcase в Австралии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google запустила свой новый продукт Google News Showcase в Австралии, который позволит платить авторам новостного контента, как того требует кодекс для игроков медиарынка страны, сообщает The Guardian.

Google уже подписал соглашения с семью австралийскими издателями, включая Crikey и The Canberra Times. Первоначально планировалась сделка с 25 ведущими изданиями, включая Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper.

Одно из крупнейших новостных агентств Nine, издающее Sydney Morning Herald, Age и Australian Financial Review, отклонило сотрудничество, заявив, что не будет участвовать в переговорах до тех пор, пока медийный кодекс не вступит в силу.

Как заявил глава отдела партнерства с издателями Google Кейт Беддо, мы запускаем начальную версию Google News Showcase для пользователей и издателей в Австралии, уделяя особое внимание ведущим региональным и независимым издателям. Начиная с сегодняшнего дня все большее число австралийских издателей, лучших журналистов будут получать плату за предоставление контента для News Showcase. Мы ожидаем привлечения большего числа австралийских партнеров в ближайшие недели и месяцы.

Сервис Google News Showcase позволяет изданиям группировать новостные сюжеты таким образом, чтобы читатели могли ознакомиться с контекстом того или иного сообщения или проследить хронологию событий. Сервис уже работает в Бразилии, Германии, Канаде, США и Японии.

Ранее Google воздерживался от доставки продукта News Showcase в Австралию из-за разногласий по поводу предложенного правительством Австралии кодекса для СМИ. Он пригрозил отозвать свой поисковый продукт из Австралии, если медийный код будет запущен, и пообещал ограничить ряд функций и услуг на ее территории.

Как заявил 4 февраля премьер-министр Скотт Моррисон, компания Google ведет переговоры с австралийскими издателями о включении их в Showcase, что в конечном итоге может привести к компромиссу для предотвращения выхода поиска Google из Австралии.

Правительство Австралии летом 2020 года заявило о необходимости принять кодекс поведения для участников медиарынка. По мнению властей, такой документ позволит устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами, а также обеспечит механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж.-0-