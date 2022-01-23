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23 января 2022, 20:41

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Фото NASA
Фото NASA

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в воскресенье произвел отстыковку от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Отделение космического аппарата от станции произошло в 10:40 по времени Восточного побережья США. Корабль доставит на Землю более 2,2 т различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Ожидается, что примерно через сутки он приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Ранее отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС.-0-

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