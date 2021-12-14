Huawei представила доклад о цифровизации промышленности на GBC форуме в Могилеве

Сегодня, 14 декабря, компания Huawei приняла участие в работе регионального цифрового форума #GBCregions в Могилеве. Берестнев Дмитрий – заместитель директора по маркетингу ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" – представил доклад, посвященный цифровизации промышленности в Беларуси.

#GBCregions является диалоговой площадкой для обсуждения и демонстрации достижений в регионах в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности в регионах.

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам Сергей Жерносек – заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Руслан Стахар – заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета, Алексей Авраменко – министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Александр Шумилин – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Александр Огородников – заместитель министра промышленности Республики Беларусь, Сергей Калиновский – заместитель министра юстиции Республики Беларусь, Сергей Руднев – первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг".

Особое внимание на форуме в Могилеве уделили вопросам искусственного интеллекта, облачных технологий, защиты персональных данных, а также теме цифровизации промышленности.

"Цифровая трансформация промышленности для нас является одним из основных инструментов повышения конкурентоспособности, – отметил Александр Огородников – заместитель министра промышленности Республики Беларусь. – Цифровая экономика – это комплексная задача, затрагивающая вопрос не только внедрения цифровых технологий в условиях конкретных предприятий, но и требующий коренной модернизации и изменений системы подготовки кадров, а иногда и ломки старых, устоявшихся десятилетиями принципов и бизнес-процессов".

На примере глобального опыта компании Huawei участники форума обсудили ее решения, которые позволят повысить эффективность, а также ускорить процесс цифровизации промышленности в РБ.

Из прогнозов Академии информационно-коммуникационных технологий Китая и компании Роланд Бергер, за счет цифровизации темп роста ВВП цифровой экономики составит 65% от мирового ВВП в 2022 году. Поэтому следующие пять лет станут золотым периодом для цифровой трансформации и цифровой экономики.

"С точки зрения обрабатывающей промышленности, цифровая трансформация вступила на ускоренный путь. Страны запустили национальные стратегии с передовым производством в качестве основы; такие как Китай – Производство 2025, Германия – Индустрия 4.0 и Великобритания – Производство 2050. В отраслевых категориях в период цифровой трансформации находятся важнейшие составляющие белорусской обрабатывающей промышленности: пищевая промышленность, химическая, машиностроительная, автомобильная", – поделился во время своего выступления Берестнев Дмитрий – заместитель директора по маркетингу ООО "Бел Хуавэй Технолоджис".

На форуме Huawei предложила несколько интеллектуальных цифровых решений, основанных на эффективности работы предприятий, опыте управления пользователями и конкретных отраслевых сценариях в производственной отрасли.

Среди них были следующие: стандартизация промышленных протоколов, внедрение таких технологий подключения, как 5G, F5G и IPv6+, применение технологий искусственного интеллекта, использование интеллектуальных приложений и другие.

В данный момент Huawei сотрудничает с более чем 100 предприятиями промышленного оборудования и ПО для создания промышленных облаков ПО в различных областях на основе решения HUAWEI CLOUD.

Huawei и дальше будет работать вместе с глобальными партнерами и клиентами для ускорения процессов цифровизации Беларуси.

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