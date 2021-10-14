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14 октября 2021, 17:54

Huawei впервые представила свои разработки в сфере энергетики на Energy Expo - 2021

С 12 по 15 октября в Минске проходит XXV Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo - 2021, участники которого обсуждают экономические и экологические аспекты ядерной энергетики и перспективы развития "зеленой" экономики в Беларуси.

Сегодня, 14 октября, компания Huawei приняла участие в работе форума. Хуан Цзянь - заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" - представил доклад, посвященный устойчивому развитию и достижению углеродной нейтральности.

На примере глобального опыта компании Huawei в области цифровой энергетики участники форума обсудили, как продвигать цифровизацию энергетики и строить интеллектуальное общество с нулевым выбросом углерода. Например, Huawei и ее отраслевые партнеры уже успели накопить в общей сложности 403,4 млрд кВт/ч зеленой электроэнергии, сократив выбросы углерода на 200 миллионов тонн, что эквивалентно посадке 270 миллионов деревьев.

Проблема выброса углерода в окружающую среду - одна из главных на сегодняшний день. Углеродная нейтральность способна полностью изменить концепцию потребления, образ жизни отдельных людей и социальное развитие общества в целом. Компания Huawei предлагает подходить к вопросу снижения выбросов углерода одновременно с трех сторон: производства энергии, потребления энергоресурсов и цифровизации энергетических технологий.

"Huawei не жалеет сил на создание решений с нулевым уровнем выбросов углерода. С одной стороны, Huawei продолжает инвестировать в базовые технологические исследования по двум основным направлениям: энергетика и цифровизация, включая высокоэффективные устройства передачи энергии с низкими потерями, архитектуру топологии питания, технологии и материалы теплового управления, интернет вещей, облачные технологии и так далее. В то же время мы создаем облако в энергетике для цифровизации, управления и планирования энергоресурсов, сетей передачи энергии, энергетической нагрузки и хранения электроэнергии в сценарии с нулевым выбросом углерода. Для двунаправленного планирования энергетического интернета будущего cоздается открытая платформа приложений", - поделился Хуан Цзянь.

Во время доклада были сделаны акценты на такие разработки Huawei, как интеллектуальные фотоэлектрические генераторы, интеллектуальная струнная система хранения энергии, интеллектуальные микромодульные решения для центров хранения и обработки данных, литий-ионные батареи, скоростные зарядные устройства для электромобилей и многое другое.

Все эти разработки призваны помочь белорусской фотоэлектрической отрасли развиваться в направлении высокой энергоэффективности и низкой себестоимости.

В завершение своего доклада Хуан Цзянь выразил надежду на обмен опытом с правительством Беларуси и отраслевыми организациями, а также призвал работать вместе над решением проблем углеродной нейтральности.

"Только действуя сообща, мы имеем шанс вернуть планете былое здоровье и вдохнуть однажды свежий воздух, что был у наших предков", - подытожил Хуан Цзянь.

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