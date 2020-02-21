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Технологии
21 февраля 2020, 11:03

Huawei выпускает продукты и решения 5G, готовые создать новые возможности

Райан Дин во время выступления с основным докладом "5G создает новые ценности"
Райан Дин во время выступления с основным докладом "5G создает новые ценности"

20 февраля на презентации продуктов и решений Huawei в Лондоне Райан Дин, исполнительный директор совета директоров Huawei и президент Carrier BG, выступил с основным докладом под названием "5G создает новые ценности", представил продукты и решения Huawei на 2020 год и запустил "Инновационную партнерскую программу 5G". Эти усилия направлены на создание процветающей экосистемы 5G и обеспечение коммерческого успеха технологии пятого поколения.

Райан Дин во время выступления отметил, что развитие 5G с точки зрения развертывания, экосистемы и опыта превзошло все ожидания, а сети являются основой для бизнеса 5G. Компания Huawei подписала 91 коммерческий контракт в области технологии 5G и поставила более 600 тыс. активных антенных систем 5G Huawei Massive MIMO AAU. Являясь ведущим мировым поставщиком 5G, компания стремится разрабатывать лучшие комплексные 5G-решения, поставлять базовые станции с самыми высокими показателями в отрасли для всех сценариев и Blade AAU с самым высоким в отрасли уровнем интеграции. Blade AAU может работать во всем диапазоне частот ниже 6 ГГц и поддерживать сети 2G, 3G, 4G и 5G. Это не только решает проблему ограниченного пространства для установки антенны, но также, в сравнении с уже существующими решениями, снижает совокупную стоимость владения (TCO) более чем на 30%. Вместе с тем Huawei является первым в отрасли поставщиком промышленных 5G-модулей для вертикальных приложений.

В эпоху 4G люди делятся своими видео и голосовыми сообщениями. А благодаря сверхвысокой пропускной способности, предлагаемой 5G, люди смогут наслаждаться захватывающим эффектом от дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), что позволит им передавать свои мысли и чувства как никогда раньше. 5G создаст невероятную новую возможность. По мере развития мобильной широкополосной связи 5G (eMBB) Ultra HD-Video будет стимулировать массовый рост 5G-услуг B2C (бизнес для потребителя). 5G-услуги B2B (бизнес для бизнеса) также имеют огромный потенциал.

Huawei совместно с некоторыми операторами выпустила Белую книгу 5G и исследовала приложения B2B для внедрения 5G-приложений во многих отраслях. На пресс-конференции Райан Дин продемонстрировал аудитории недавно представленный рюкзак Huawei со встроенным 5G-модулем, который значительно упрощает прямую трансляцию.

Райан Дин подчеркнул, что в эпоху 4G практически все операторы обеспечивали одинаковые возможности работы в сети. Однако в эпоху 5G операторы могут предоставлять дифференцированные возможности и взимать плату с пользователей, основываясь на большем количестве показателей, включая объем данных, задержку, пропускную способность и количество подключенных устройств, что позволяет монетизировать 5G. И крайне важно, чтобы операторы пересмотрели свои бизнес-модели 5G уже сейчас.

Huawei и ее глобальные партнеры работали над многими проектами 5G, которые охватывают множество областей, включая новые медиа, здравоохранение и образование. На конференции Райан Дин запустил "Инновационную партнерскую программу 5G". В течение следующих 5 лет в рамках этой программы Huawei планирует инвестировать 20 миллионов долларов США в инновационные приложения 5G, способствуя процветанию экосистемы 5G и ускоряя коммерческий успех сетей пятого поколения.

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