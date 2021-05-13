Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей Tesla за биткоины

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Tesla приостанавливает прием биткоинов в качестве платы за свои автомобили из-за неэкологичного способа получения криптовалюты. Об этом заявил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter, сообщает газета "Известия".

"Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива для добычи и транзакций биткоина, особенно угля, выбросы которого наиболее опасны", - заявил Илон Маск. Глава Tesla также отметил, что компания не будет продавать собственные биткоины, пока их не начнут добывать с помощью устойчивых источников энергии. Илон Маск подчеркнул: у криптовалют многообещающее будущее, при этом, по его мнению, нельзя допустить, чтобы их развитие было связано с ущербом окружающей среде.

Ранее глава компании Tesla назвал текущие цены на биткоин завышенными. Как пояснил Илон Маск, криптовалюта, как и обычные деньги, это набор данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене. Кроме того, по словам бизнесмена, криптовалюта, как и любая система данных, подвержена запоздалым откликам и ошибкам.-0-