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ИНТЕРВЬЮ: Ускорение цифровой трансформации Беларуси очевидно - Хоу Тао

Технологии 21.04.2019 | 14:14

В Беларуси идет активная работа по строительству цифровой экономики, что предусмотрено декретом №8. Подтверждением тому стала и минувшая неделя, которая прошла в стране под знаком высоких технологий. Глава государства Александр Лукашенко посетил ПВТ, где познакомился с некоторыми новейшими белорусскими разработками и пообщался с отечественными и зарубежными представителями отрасли. Президент заявил о дальнейшей поддержке IT-сектора на государственном уровне развития информационно-коммуникационных технологий. А в Минске успешно прошла международная специализированная выставка "ТИБО-2019", собравшая в том числе руководителей международных и региональных организаций отрасли, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. Генеральным партнером этого важнейшего для Беларуси мероприятия традиционно выступает ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", которое было первым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Вице-президент Евразийского региона китайской компании Huawei Хоу Тао поделился с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями от "ТИБО" и своим видением развития высоких технологий в Беларуси.

- Вы часто бываете в Минске. Насколько комфортно чувствуете себя здесь?

- Белорусская столица - спокойный, чистый город, который мне очень нравится. Когда приезжаю сюда, чувствую себя очень комфортно, как и мои коллеги. Стабильность и порядок - важные факторы. В Беларуси поддерживают развитие цифровой отрасли, что привлекает сюда все новых инвесторов. Из 30 лет существования нашей компании 18 лет (с 2001 года) мы работаем на белорусском рынке, и это говорит о многом. Мы сотрудничаем с операторами связи для реализации государственных стратегий развития информационно-коммуникационных технологий, активно участвовали в строительстве белорусской сети связи. Работаем с белорусскими операторами связи (МТС, beCloud, Life, velcom), чтобы предоставить передовые коммуникационные решения и ускорить строительство ИКТ- инфраструктуры Беларуси.

В 2015 году совместно с МТС и becloud мы завершили развертывание первой коммерческой сети LTE 4G в Беларуси, а также подписали с "Белтелекомом" первый в мире проект о внедрении умного дома. Вместе с beCloud реализовали проект "Государственное облако" для Республиканского центра обработки данных, чтобы способствовать цифровому преобразованию правительственных учреждений.

Беларусь, известная как Силиконовая долина в Восточной Европе, уже сейчас широко использует цифровые технологии в логистике, транспорте, медицине. Белорусское правительство предложило решение ключевых задач в двенадцати областях ИКТ, в том числе модернизацию домашней широкополосной связи, продвижение электронного правительства, умных зданий. Таким образом, четко прослеживается решимость страны проводить цифровизацию во всех областях.

Впереди большая работа по созданию электронного правительства, умного города и в конечном счете формированию электронного мозга управления городами, реализация социально значимых для страны проектов (создание систем мониторинга общественной безопасности, управления энергетикой, транспортом, здравоохранением, образованием).

Продвигая цифровую трансформацию, белорусское правительство подало хороший пример. Согласно данным ООН, Беларусь поднялась на 38-е место по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2018). Страна поднялась на 11 строчек по сравнению с результатами 2016 года.

Можно прогнозировать, что цифровая трансформация в Беларуси существенно ускорится в ближайшие годы и потенциал рынка будет просто огромен.

- "ТИБО" вы посещаете уже не впервые. Каковы ваши впечатления в этом году?

- Тот факт, что Беларусь в 26-й раз собрала солидный контент передовых технологий и цифровых инноваций, говорит о серьезных намерениях страны если не конкурировать с мировыми лидерами, то идти в ногу с международными тенденциями. Отличительной от многих других стран особенностью Беларуси является созданная на государственном уровне хорошая правовая база для развития отрасли.

Совершенно очевидно, что "ТИБО" стала отличной платформой для продуктивного профессионального обмена инновационными разработками, налаживания конструктивных контактов. О большом интересе к выставке говорит большее, чем в минувшие годы, количество ее участников, представивших самые современные решения. Безусловно, для нашей компании также важно принимать участие в этой выставке и знакомить со своими продуктами. Мы стремимся сделать доступными цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания интеллектуально связанного мира.

Большое внимание мы уделяем решениям облачных технологий для корпоративных клиентов: упрощенному управлению умным офисом, кампусным сетям, интеллектуальному Центру обработки данных. На выставке посетители нашего стенда с помощью демонстрационного оборудования увидели все преимущества технологии пятого поколения, а также протестировали одно из решений 5G , предусматривающее использование панорамных VR-очков с видимостью на 360 градусов. Кстати, многие гости смогли протестировать новые смартфоны, принять участие в мастер-классах по мобильной фотографии, конкурсах и интерактивных играх.

В зоне "Цифровизация IT-страны" мы продемонстрировали общий обзор комплексных решений в развитии ИКТ, решение Mini Rapid, которое используется в чрезвычайных ситуациях, а также решение умного города в реальном времени. Всего несколько лет назад это можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сегодня мы уже живем в новом мире.

Концепция "ТИБО-2019" отличалась от предыдущих прежде всего тем, что территориально расширилась зона охвата мероприятия. Мы услышали мнения экспертов не только из ближнего зарубежья, но и дальних стран. Еще одной особенностью считаю увеличение количества участников форума и широкий спектр тем для дискуссий.

Программа была очень насыщенной, это связано с очевидным ускорением роста телекоммуникационного рынка в Беларуси по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем быстрое развитие нового поколения технологий связи, повышение требований со стороны потребителей, увеличение сегмента доступа в интернет по всей стране, включая сельскую местность.

- Наибольший интерес вызывает предстоящий приход 5G и скорость, с которой разрабатываются сопутствующие решения. В нынешнем году технология впервые стала широко использоваться в коммерческих целях. Чего ожидают ведущие страны от ее внедрения и когда белорусские потребители смогут воспользоваться услугами сетей пятого поколения?

- Мы приступили к разработке 5G в 2009 году и являемся единственным в отрасли поставщиком комплексных систем сетей пятого поколения. В настоящее время мы установили контакты с более чем 50 партнерами по всему миру, подписали более 30 коммерческих контрактов на 5G и доставили свыше 45 тыс. соответствующих базовых станций. Продукцию Huawei хорошо приняли на рынке. Этому поспособствовала помощь, которую компания предоставляет операторам по снижению затрат.

Мы с самого начала прикладывали все силы, чтобы исследования и разработка 5G соответствовали всем нормам и техническим стандартам. Например, речь идет о шифровании данных во время передачи, которое поможет в будущем даже противостоять атакам квантовых компьютеров, или шифровании личных данных каждого пользователя, призванном не допустить незаконный перехват информации о местоположении пользователя.

Если 4G изменила нашу жизнь, то 5G изменит наше общество. Высокоскоростная передача данных дает большие преимущества, станет возможным использование телемедицины и транспортных средств без водителя, возрастет скорость загрузки изображений, а при использовании VR у вас не будет кружиться голова. Большая емкость позволит подключить бесчисленное количество устройств и создать интернет вещей для интеллектуальных городов и интеллектуальной транспортной системы.

В этом году наша компания будет проводить тестирование 5G совместно с Казахстаном и Беларусью. Что касается развертывания сетей 5G в Беларуси, это будет зависеть от уровня технической и экологической подготовки. Сеть 4G является основой сетей пятого поколения. Совершенно очевидно, что 4G и 5G будут сосуществовать в течение длительного времени, поэтому необходимо создать такую сеть четвертого поколения, которую можно будет использовать совместно с сетью пятого.

Убежден, что белорусы уже в ближайшем будущем будут пользоваться услугами 5G.

- Вы обучили большое количество специалистов в области ИКТ в Беларуси. Есть ли намерение продолжать инвестировать в этот вид деятельности?

- Одним из факторов успеха компании мы считаем поддержание долгосрочных и масштабных инвестиций в исследования и разработки. В 2018 году наши расходы в этом направлении составили свыше 14% выручки от продаж. Согласно рейтингу Европейского союза, компания в минувшем году заняла пятое место по объему инвестиций в НИОКР в промышленности. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН, в 2018 году Huawei подала в организацию 5,4 тыс. патентных заявок, заняв первое место среди компаний в мире.

Наряду с этим Huawei несет социальную ответственность и проводит перспективные научные исследования в области передовых технологий. Для создания коммуникационных технологий следующих поколений необходимо содействовать исследованиям ученых. Мы продолжаем увеличивать финансирование университетов, ученых и будущих исследований по всему миру, рассчитывая на принципиально новые разработки.

Фундаментальные исследования в Беларуси имеют прочную основу, большой кадровый резерв, богатое разнообразие направлений. Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере биоинженерии, информационных технологий, новых материалов, IT-сферы, страна представила миру большое число знаменитых ученых. К примеру, это нобелевский лауреат Жорес Алферов, чье главное научное достижение - создание полупроводников гетероструктур - заложило основу для таких изобретений, как солнечные батареи, DVD-плееры и мобильные телефоны.

Основываясь на научно-исследовательских возможностях белорусских университетов и талантливых специалистов, наша компания намерена продолжить сотрудничество с научным обществом и учреждениями высшего образования вашей страны, чтобы внести свой вклад в развитие талантов и фундаментальных исследований.

Мы придаем большое значение обучению способных специалистов в области ИКТ. Используя различные формы обучения и грантовые программы, компания участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов в этой сфере и способствует цифровой трансформации различных отраслей. В Беларуси за 4 года нашими программами обучения воспользовались более 1 тыс. студентов, 40 студентов обучались в Китае. Многие из них стали ключевыми сотрудниками для операторов, других производителей оборудования в отрасли ИКТ.

В апреле белорусские студенты вновь будут участвовать в тренингах в Китае. Они смогут познакомиться с новейшими технологиями отрасли. Уже в скорой перспективе эти молодые люди смогут использовать новые технологии на практике.

Однозначно могу сказать, что мы намерены увеличивать наши инвестиции в развитие талантов в Беларуси.

- Компания активно участвует в строительстве "Великого камня", который с легкой руки Си Цзиньпина сейчас называют жемчужиной "Одного пояса и одного пути"...

- Наша компания первой была зарегистрирована в Китайско-белорусском индустриальном парке. А в мае 2018 года здесь совместно с "Великим камнем" был введен в эксплуатацию инновационный центр Huawei. В нем в том числе разрабатывается модель умного парка: инфраструктура будет контролироваться с помощью единой системы управления. В будущем мы намерены активно использовать эту платформу для демонстрации наших инновационных решений в ИКТ для корпоративных клиентов парка.

- Мы говорим о высоких технологиях, развитии систем связи... А можно ли использовать эти наработки и в других сферах, например в сельском хозяйстве?

- Безусловно, уже в ближайшие годы все сферы жизнедеятельности, экономики ждут революционные технологические изменения, и сельское хозяйство не станет исключением. Наши специалисты работают на будущее по многим направлениям, мы пытаемся понять, в каких других сферах могут быть наиболее востребованы ИКТ.

Если говорить о повышении эффективности аграрного сектора экономики, допустим, животноводческой отрасли, то здесь также многое возьмут на себя технологии. К примеру, человек может только предполагать, когда лучше доить корову или когда перед отелом прекращать доение. Специально разработанные программы могут определять эти и многие другие физиологические факторы с точностью до часов и минут. Датчики на животных будут передавать на компьютер необходимую информацию, чтобы человек мог принять оптимальное решение. Наши инженеры ведут такие разработки, и не исключено, что в скором будущем это будет использоваться в Беларуси.

- На предстоящем в апреле Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине Беларусь будет представлена делегацией на высшем уровне. Будет ли участвовать в этом мероприятии ваша компания?

- Да, мы ждем многочисленных гостей в Международном выставочном центре Huawei в Пекине и намерены представить самые последние ноу-хау. Наша компания активно работает в рамках "Одного пояса и одного пути", предоставляя в том числе IT-сопровождение этой концепции. Гости смогут окунуться в мир технологий завтрашнего и послезавтрашнего дня.

- Благоприятствует ли развитию деловых белорусско-китайских контактов дружба между лидерами двух стран Александром Лукашенко и Си Цзиньпином?

- Хорошие отношения между руководителями государств - это твердая основа для двустороннего сотрудничества. Лидеры государств дружат, а лидеры отраслей в развитие этого укрепляют деловые контакты. Кредитные линии, спонсорская помощь, совместные проекты в цифровизации экономики, науке, образовании - это малый перечень примеров взаимодействия. Наша компания - только одно звено всестороннего белорусско-китайского партнерства.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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