Исполком СНГ запускает информационное приложение для мобильных устройств

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ запускает мобильное приложение "Новости СНГ". Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом департаменте Исполнительного комитета СНГ.

В данный момент приложение доступно для пользователей устройств под управлением ОС Android. Загрузить текущую версию можно в официальном магазине приложений Google Play.

"Новости СНГ" - источник оперативной и актуальной информации о деятельности органов СНГ и важных событиях в странах Содружества, размещаемой на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ. Сообщения представлены в виде бесконечной новостной ленты, поддерживается мультимедиа, реализован поиск материалов по тегам и дате. Возможен переход по внутренним и внешним ссылкам. Для удобства чтения реализована возможность смены режима отображения новостей в списке, настройки размера и стиля шрифта, сохранения интересующих материалов в закладки, а также публикация (репост) новостей в социальные сети и отправка на электронную почту.

Приложение запущено в тестовом режиме. С учетом предложений оно будет постоянно совершенствоваться, возможно расширение функционала.-0-