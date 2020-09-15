Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корабль Mayflower без экипажа и пассажиров отправится в путь 16 сентября из Плимута в Великобритании и шесть месяцев спустя прибудет в Плимут в США, штат Массачусетс. Во время плавания он будет собирать данные о состоянии океана, сообщает BBC.

Судном будет управлять искусственный интеллект. Над проектом работала некоммерческая морская исследовательская организация Promare, которую поддерживает IBM, а также большое число научных организаций и партнеров.

Сообщается, что Mayflower проследует маршрутом корабля с одноименным названием, который проделал подобный путь в 1620 году. В этом году исполняется 400 лет с момента этого важного путешествия. Правда, тогда у корабля был капитан - Кристофер Джонс, а на борту находились 102 переселенца и около 30 человек экипажа. Эти люди основали одно из первых британских поселений в Северной Америке.

Современный Mayflower станет самым большим из полноразмерных автономных судов, пересекших Атлантику.-0-