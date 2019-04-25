ИТ-компания Helmes с центром разработки в Минске награждена Норвежской бизнес-премией

Международная софтверная компания Helmes, работающая с 2009 года в Беларуси, стала обладателем Норвежской бизнес-премии. Престижной наградой отмечены высокие темпы роста и увеличение объемов экспорта компании, а также вклад в дигитализацию норвежской экономики.

Бизнес-премия, вручение которой состоялось в Таллинне уже в третий раз, присуждена компании в номинации "За достижения в росте". По словам руководителя Норвежско-эстонской торговой палаты Аннели Сярглеп, "Helmes три года подряд увеличивает объем своего экспорта по крайней мере вдвое".

Вклад компании в дигитализацию предприятий связан с внедрением инновационной системы бесконтактной парковки в аэропорту Гардермуэн в Осло. Предложенное решение в области умной парковки получило название Autopay. Эта интеллектуальная система распознает по номерам владельца транспортного средства и списывает с его счета соответствующую плату за парковку. Таким образом клиент освобождается от необходимости каких-либо дополнительных действий, а обслуживание парковки обходится без паркоматов и привлечения специального персонала.

По состоянию на апрель 2019 года система Autopay охватывает все 22 500 парковочных мест аэропорта Гардермуэн. Кроме Норвегии, разработанный сервис бесконтактной парковки также внедрен в Финляндии, Швеции и Латвии. Разработкой решения системы Autopay в компании на протяжении трех лет занимались десять человек.

Справочно:

Норвежская бизнес-премия (NBA) учреждена Норвежско-эстонской торговой палатой в 2017 году с целью поощрения и популяризации эстонских компаний, добившихся значительных успехов в бизнесе, особенно в сотрудничестве с Норвегией. Премия присуждается в двух номинациях: "За достижения в инновациях" и "За достижения в росте". Награда за успехи в категории роста, доставшаяся в 2019 году Helmes, выделила компанию за выдающиеся результаты в развитии и устойчивый ежегодный рост в 10% или более за последние три года.

Helmes Bel – центр разработки эстонской компании Helmes в Минске. Головной офис компании в Таллине занимается созданием программных продуктов в сферах автострахования, телекоммуникаций, здравоохранения и банковских технологий. Своим клиентам предлагает полный спектр IT-услуг: разработка, поддержка и интеграция программного обеспечения.

Размещение рекламы на БЕЛТА