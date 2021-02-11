IT-сектору нужно уходить от обслуживающей модели к созданию новых продуктов - делегат ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси IT-сектору нужно уходить от обслуживающей модели к созданию новых продуктов и сервисов. Такое мнение высказал во время выступления на Всебелорусском народном собрании директор Брестского научно-технологического парка Дмитрий Макарук, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарубежный опыт говорит о том, что во многих, в прошлом инновационных, отраслях, использование IT сейчас носит прикладной характер и уже не формирует такой добавленной стоимости, как 10-15 лет назад. "Нам необходимо уходить от догоняющей модели развития, тем более что интеллектуальный ресурс для этого есть. Нужно выбрать ключевые магистральные направления и делать на них акцент. Задача - уходить от обслуживающей модели и переходить к созданию на этой базе новых продуктов и сервисов", - подчеркнул директор Брестского технопарка.

Успешные примеры таких решений в регионе уже есть. Это внедрение цифровых двойников производств и робототехники в ОАО "Савушкин продукт", СП "Санта-Бремор", холдинге "Пинскдрев". Широко применяется IT в медицине - от систем управления учреждениями и базами данных до обеспечения безопасности медиков в "грязных" зонах в условиях COVID. В ЖКХ это диспетчирование системами тепло- и электроснабжения населенных пунктов, автоматизированный расчет услуг и другие пилотные проекты.

"Анализ возможностей и интеллектуальных ресурсов для Брестской области был реализован еще в 2018 году. Разработан проект "Зона инновационного развития Smart Brest на основе кластерного формирования предприятий и организаций региона". Проект направлен на формирование инновационного центра региона, основанного на умных технологиях по стратегическим направлениям. Это интеллектуальное проектирование, 3D-печать, технологии дополненной и виртуальной реальности, робототехника, технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и их внедрение в производство, облачные технологии, образование и исследования", - отметил Дмитрий Макарук.

Для скорейшей реализации таких проектов важно повысить роль как среднего, так и высшего образования. Ключевым фактором в этом должно стать сокращение разрыва между знаниями в учебных заведениях и потребностями предприятий, усиление связи науки и практики. Фундаментом научно-технического развития инновационных зон должны быть вузы и институты НАН Беларуси. Для этого предлагается внедрить в систему белорусского законодательства новацию в виде организационно-правовой формы "спин офф" (spin off).

"Особенно это может быть актуально для научных и образовательных учреждений, так как в настоящее время нет упрощенной формы создания ими предприятий, и происходит отток научных кадров, имеющих максимально близкие к коммерциализации разработки. Вузы и институты не являются в чистом виде коммерческими предприятиями и не обладают достаточной гибкостью и оперативностью при принятии решений о выходе на рынок и дальнейшем функционировании при изменяющихся внешних условиях", - пояснил директор технопарка.

Другим значимым элементом научно-практического развития должно стать формирование такого источника финансирования, как венчурный капитал, который даст рискованным проектам право на ошибку, что очень существенно при внедрении новых технологий. Важно, чтобы этот капитал оставался и приумножался внутри страны.

"Реализация предложений даст то самое содержательное наполнение умным городам, в которых мы не только хотим жить, но и работать. И речь не только о развитии крупных областных и районных центров, но и малых городов. Особенно тех, где есть предприятия с неиспользованными площадями и мощностями. Это имущество можно включить в инновационные зоны или существующие технопарки и создать региональные центры роста с учетом имеющихся ресурсов и потенциала. Это позволит сократить отток из регионов в столицу и за пределы страны ключевого ресурса - человека", - резюмировал Дмитрий Макарук.-0-